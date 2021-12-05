«Марина сделала замшевые заплатки, буду носить, пока не развалится»: молодая жена Градского подшивала его вещи

Марина Коташенко не стеснялась брать в руки иголку и нитку, чтобы привести одежду певца в порядок.

В одном из своих последних интервью ныне покойный Александр Градский рассказал о том, что любил баловать нарядами молодую жену, однако себе вещи покупал не так часто. По слова певца, одну и ту же одежду он мог носить десятилетиями, практически до дыр. Совершенно не задумываясь о том, что ему пора обносить гардероб.

Кстати, возлюбленная музыканта могла побыть для Александра Борисовича и швеей. Как заботливая жена Марина Коташенко подшивала его одежду и даже ставила заплатки на любимые свитера музыканта.

Так при жизни Александр Градский припоминал, что у него есть такой любимый и заношенный до дыр свитер, с которым он никак не мог расстаться.

«Есть. Полуспортивный шерстяной свитер на молнии, его главное преимущество для меня в том, что есть застегивающийся карманчик и туда очень удачно ложится ключ для машины. Я о нем обычно забываю, но, если надеваю этот свитер, точно уверен, что автомобиль заведется. Свитеру уже больше 10 лет, у него протерлись рукава, но Марина сделала замшевые заплатки, и я буду его носить, пока совсем не развалится», — говорил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

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