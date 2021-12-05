Запомнит ли отца? Еще так мал! Что при жизни говорил Градский о своем младшем сыне Ванечке от молодой жены

Марина Коташенко подарила именитому мэтру двоих детей - старший появился на свет в 2014 году, а младший родился в 2018-м.

Разница в возрасте между сыновьями Александра Градского от молодой жены Марины Коташенко была незначительной — всего четыре года. Старший Александр — младший появился на свет в 2014 году, а его братик Ванечка родился в 2018-м. Со своей избранницей музыкант прожил 17 лет. Поговаривают, что за месяц до своей смерти он узаконил отношения с Мариной Коташенко. Хотя раньше они жили в гражданском браке.

От предыдущих отношений у Александра Борисовича также есть двое взрослых детей — дочка Мария и сын Даниил. В одном из своих интервью певец рассказал, почему назвал своих наследников именно такими именами.

«Дочку назвали, как мою бабушку, Марией, а Сашку, понятно, как меня. А имя Даниил Градский мне приснилось на афише классического концерта. Надежда, правда, не оправдалась — скрипачом сын не стал», — говорил Александр Градский в беседе с Wday.ru.

Оказывается, имя для младшего сына артист также выбрал сам — мальчика назвали Иваном. Александр Борисович дал понять, что его молодая возлюбленная по-началу не оценила это имя, ну а потом привыкла.

«Марина почему-то считала, что это не очень хорошее имя, а я объяснял, что у него много разных вариантов ласкательных — Ванюша, Ванечка, и сейчас она привыкла и уже по-другому себе это не представляет. У меня дед был Павел, у него брат Иван. Получилось, в его честь», — уточнял певец.

Еще при жизни Александр Градский говорил о том, что Ванюша очень поход на него по характеру, такой же упрямый и самостоятельный. К слову, большую часть времени жена артиста Марина Коташенко вместе с детьми жила за городом в Подмосковье.

«Да, Ванька упрямый. Схватится за что-то, и уже не отнять, понравилось играть с пультом от телевизора — все, сидит с ним целый день», — рассказывал Градский.

Многие поклонники музыканта задаются вопросом: запомнит ли младший сын так внезапно ушедшего из жизни отца. Ведь Ванюша еще слишком мал, чтобы понимать, какое испытание выпало на долю его семье. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, своих мальчиков на похороны отца Марина Коташенко не привела. Она не хотела их травмировать. Старшему Саше всего семь лет, а его братику Ване — три годика. Теперь все заботы о детях лягут на плечи вдова Александра Градского. Сам он говорил, что как мог готовил молодую жену к самостоятельной жизни. Мэтр понимал, что когда-нибудь он покинет свою семью и хотел, чтобы Марина с детьми ни в чем не нуждалась.

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