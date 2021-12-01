Когда слезы рвут душу! Молодая вдова Градского не совладала с чувствами на похоронах 72-летнего мужа

Как передают с места событий журналисты, близкие как могут пытаются утешить рыдающую в истерике Марину Коташенко.

Александр Градский скоропостижно ушел из жизни. Его не стало 28 ноября. Мэтру было всего 72 года. Наставник вокального проекта «Голос» на Первом канале буквально 3 ноября отметил свой день рождения.

Он благодарил поклонников за теплые поздравления и трогательные пожелания, отмечая, что впереди у него еще много новых свершений. Однако его жизнь так неожиданно оборвалась.

У Александра Борисовича остались двое маленьких детей, сыновья — Александр-младший, он появился на свет в 2014 году, и Иван, малыш родился в 2018-м. Их воспитанием теперь будет заниматься молодая вдова музыканта Марина Коташенко.

1 декабря в зале «Градский холл» состоялась церемония прощания с именитым артистом. Проводить Александра Градского в последний путь пришла его семья, а также коллеги, друзья и поклонники. Как с места событий передают журналисты, вдова музыканта поистине безутешна. Близкие как могут успокаивают рыдающую от горя Марину Коташенко. Женщина просто не смогла совладать со своими чувствами и эмоциями на фоне трагических событий в семье, пишет MK.ru.

Сайт Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования семье и близким покойного Александра Градского.

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