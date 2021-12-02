Было — стало! Как Волочкова, Седокова и Семенович выглядели в юности и какими стали сейчас

Селебрити не скрывают: для поддержания красоты и молодости у них есть свои секреты. Так, к примеру, Анастасия Волочкова хотя и вышла на «пенсию» будучи балериной — она больше не выступает в Большом театре, при этом активно репетирует и следит за своей формой. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова не может позволить себе прибавить в весе. Балерина не расстается с пуантами, ежедневно выкладываясь в тренировочном зале. Особое внимание Анастасия уделяет растяжке и гибкости.

Сайт Teleprogramma.pro собрал архивные снимки звезд отечественного шоу-бизнеса. Мы узнали, как Анна Семенович, Анастасия Волочкова и Анна Седокова выглядели в пору своей юности и какими стали сейчас. Интересно? Все подробности в нашем материале.

Анастасия Волочкова

Звезда отечественного балета Анастасия Волочкова в юности выглядела немного иначе нежели сейчас. Оттенок волос у артистки был намного темнее. Теперь экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова предпочитает яркий блонд.

И хотя многие поклонники замечают крошечные мимические морщинки и «гусиные лапки» в уголках глаз бывшей примы-балерины Большого театра, Анастасия Волочкова может дать фору и более юным звездочкам там, где речь заходит о гибкости, шпагатах и физической подготовке. Балерина до сих пор занимается у балетного станка, оставаясь верна закалке, полученной в молодости.

Анна Семенович

Экс-солистка группы «Блестящие» за годы своей певческой сольной карьеры не раз меняла имидж. В юности у Анны Семенович были медово-рыжие локоны, а сейчас поп-дива стала яркой блондинкой. Пропала очаровательная по-детски милая припухлость щек, а взгляд стал более дерзким, оценивающим.

При этом певица дала понять, что с замужеством и рождением детей она не спешит. Анна мечтает встретить мужчину, которому она смогла бы довериться. Несмотря на многочисленные романы с обеспеченными кавалерами, встретить того самого артистка похоже не смогла. У нее все еще впереди.

Анна Седокова

В юности Анна Седокова обладала поистине ангелоподобной внешностью: чуть волнистые пышные светло-русые волосы, пухлые губы, открытый наивный взгляд, нежный овал лица, аккуратный носик. Сейчас экс-солистку группы «ВИА Гра» не узнать. Появился богемный лоск и шик. Певица любит яркий макияж — густые ресницы, много тональной основы для лица, нюдовую помаду. У нее четкая линия скул, словно высеченная из мрамора, голливудская улыбка. От обаятельной юной красотки не осталось и следа. Ее сменила искушенная женщина.

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