Суханкина намекнула, что у Хлебниковой были проблемы со здоровьем

В СМИ продолжают обсуждать пожар в квартире Марины Хлебниковой. Певица с ожогами тела доставлена в НИИ им. Склифосовского. За ее жизнь сражаются местные врачи.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы. Он также рассказал, что в доме артистки недавно проводился ремонт.

По другой версии, уставшая Марина Хлебникова могла заснуть с непотушенной сигаретой, что и привело к пожару. В прессе также продолжают муссироваться слухи об алкоголизме артистки. Ряд СМИ написал, что в ее крови был обнаружен алкоголь.

Концертный директор Хлебниковой: «У Марины была череда неудач»

Два года назад концертный директор Сергей Лавров также говорил о слухах вокруг имени Марины Хлебниковой. Якобы последние годы артистку все чаще видели подшофе. Она похудела, осунулась и было видно, что нуждается в помощи. О чем же говорит Сергей Лавров сегодня?

«Марина продолжает работать, участвовать в дискотеках 90-х. Когда эта певица выходит на сцену, то своей энергетикой она взрывает Дворцы спорта, залы. Но, к сожалению, у артистов случается череда неудач. И вот у нее она есть, — поясняет Сергей Лавров. Вообще, менеджмент певицы попросил ничего не комментировать. Марина болезненно относится ко всем этим слухам и сплетням. Ведь, наверняка, же напишут, что она напилась и закурила. Это ужасная история. Говорю это как человек, у которого в пожаре погиб отец. Он не смог выбраться из дому во время возгорания. Вскрытие показало, что сначала отец умер от отравления угарным газом. Если бы в доме никого не было, то Марина вообще могла погибнуть».

Маргарита Суханкина: «Периодически мы что-то поправляем в себе»

Певица, экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина рассказала Teleprogramma.pro, что певицу подводило здоровье. Но она старалась исправить ситуацию.

«Последний раз я видела Марину достаточно давно. У нее были проблемы со здоровьем. Мы все-таки уже не девочки и не мальчики. Периодически мы что-то корректируем, поправляем в себе, тем более женщины. И Мариночка тоже что-то исправляла, — говорит певица Маргарита Суханкина. Долгое время Марина никуда не выходила и работала над собой. Единственное, что меня беспокоило, — так это то, что она очень худенькая. Но Марина – из тех людей, которые никогда ни на что не жалуется, человек, который всегда старается быть на позитиве, всегда общительный и веселый. Во всяком случае в общении со мной. Про пожар узнала от своих знакомых. И начались звонки от СМИ. Сейчас мы все только ждем и конечно, надеемся на волю Господа, на то, что все будет хорошо. Наша медицина потрясающая. И сейчас главное, чтобы Марина пришла в себя. Мы все молимся об этом! А когда все нормализуется, будет оказана любая необходимая помощь. Во всяком случае, с моей стороны».

Владимир Политов и Владимир Левкин: «Никаких проблем с алкоголизмом у Марины не было»

Экс-солисты группы «На-На» в беседе с Teleprogramma.pro опровергли слухи о неравнодушии артистки к «зеленому змию».

«Мы с Мариной постоянно созваниваемся. Недавно у нее вышел новый альбом, да и клип она снимала. Никаких проблем с алкоголизмом у Марины не было», — говорит экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин. «Я давно не видел Марину, уже почти полтора месяца, хотя она мне недавно писала. Но никаких признаков алкоголизма я не замечал», — поясняет его коллега по цеху Владимир Политов. «С Мариной последнее время практически не общалась. Я узнала о трагедии, когда мне позвонили с телевидения. Нахожусь в шоке. Сейчас собираюсь на съемки», — говорит певица Ирина Салтыкова.

Напомним, пожар произошел в доме № 14 на Ратной улице, где проживает Марина Хлебникова, вечером 18 ноября. По сообщениям СМИ, в этот момент рядом с певицей находились ее родители и дочь Доминика. У артистки диагностированы ожоги лица, головы, груди. Причем, инцидент случился в той самой квартире, где когда-то покончил с собой бывший муж певицы Антон Логинов, сообщает пресса.

Как пишет Телеграм-канал газеты «Известия», сейчас Марина Хлебникова впала в кому. Однако представители певицы обратились к журналистам и поклонникам Марины в ее Инстаграме, призвав дождаться официальной информации.

«Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость, как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии, мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим», написали представители Марины Хлебниковой в Инстаграме.

Teleprogramma.pro желает певице здоровья!

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