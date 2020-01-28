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«Не гении»: Суханкина объяснила, почему не отдала детей в элитную школу

Артистка рассказала, какими растут ее приемные дочь и сын.

«Не гении»: Суханкина объяснила, почему не отдала детей в элитную школу
Маргарита Суханкина. фото: globallookpress.com/

Маргарита Суханкина была звездой в 90-х годах. До сих пор она выступает на сцене, исполняя песни, которые написала для группы «Мираж». А вот в личной жизни у артистки были трудности. С хорватом Антуном Маруной она прожила в браке недолго, как и с последующими избранниками. Сама выносить ребенка певица не смогла, поэтому семь лет назад взяла из детского дома девочку Леру и мальчика Сережу.

В новом интервью Маргарита рассказала, что ее наследники ходят в обычную школу, а также занимаются с одним из преподавателей дополнительно. По словам певицы, она никогда бы не отдала детей в элитное образовательное учреждение.

«Я давно поняла, что мои дети не будут академиками. Они хорошие, среднестатистические дети. Не гении. Хорошо развиты, но выдающимися их способности не назовешь. Поэтому самое главное, чего я хочу от школы, — это чтобы мои дети освоили программу среднего образования, но, главное, умели дружить, решать конфликты и выросли бы хорошими людьми», — пояснила артистка.

Она также отметила, что дети ее знакомой учились в частной школе и совершенно не знают социума: как общаться и отстаивать свои права. А чтобы ее сын или дочка не попали в плохую компанию, Суханкина следит за тем, с кем они общаются и как проводят свободное время. По ее словам, Серёжа растет творческим ребенком, при этом ему легче даются точные науки, а его сестра раньше имела проблемы с русским языком. Она левша и ей было трудно писать.

Также сын звезды ходит в музыкальную школу на класс фортепиано. «Я не мечтаю вырастить из него пианиста, но считаю, что это очень полезно для общего развития. И ему говорю: „Сережа, будешь уметь играть, все девчонки будут твоими!“», — поделилась Маргарита. При этом она не исключает, что по ее стопам пойдет дочка, которая легко учит стихи, но пока у девочки страсть к лошадям. Артистка считает, что ее наследница может стать ветеринаром, пишет издание «7 Дней».

К слову, у 55-летней Суханкиной есть гражданский муж. Она призналась, что он далек от мира шоу-бизнеса и является ее полной противоположностью. Певица похвасталась, что счастлива со своим избранником.

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«Не гении»: Суханкина объяснила, почему не отдала детей в элитную школу
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