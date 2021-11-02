«У нее стадия «девочка — принцесса»: родная дочь Джоли в 15 лет надела платье, отложив мальчиковые штаны

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен прокомментировал звездные выходы в свет 15-летней Шайло. Дочка голливудской актрисы сама захотела надеть платье, отложив мальчиковые штаны и костюмы. Наследницу Анджелины Джоли просто не узнать! И эти метаморфозы с внешностью дочери Брэда Питта, как считает стилист, публике, да и ему самому, нравятся куда больше.

Старшая похожа на Анджелину, младшая — на Брэда: как сейчас выглядят родные дочери Джоли от Питта

«Отдельно хочется отметить все образы Анджелины Джоли, в которых она появилась во время промотура в рамках премьеры фильма «Вечные». Она выглядела потрясающе и как актриса, и как мама.

А что касается старшей дочки Джоли — Шайло, мы часто видели ее с короткой прической, с пацанскими образами.

Я не устаю повторять, что мода и психология — это две неразлучные части жизни. Шайло всегда выбирала оверсайз, чтобы нигде не проглядывался силуэт ее девичьей фигуры.

Сейчас же у нее стадия «девочка — принцесса», которой нравятся приталенные платья, объемные юбки, и хочется быть девочкой — девочкой. Не буду скрывать, смотреть на такую Шайло лично мне гораздо приятнее.

Я аплодирую стоя Анджелине, потому что она всегда поддерживает Шайло в любом ее проявлении. Крайне важно не мешать ребенку прийти к своему сознательному выбору. Ни в коем случае нельзя говорить: «ты же девочка, ты обязана носить платья» и наоборот. Во-первых, не забывайте, что сейчас у моды нет гендера, а во-вторых, позвольте ребенку быть свободным от стереотипов как можно дольше.

У Шайло очень красивая шея, ключицы, изысканная форма лица. Платье красивое для девочки немного меньшего возраста, обувь тоже уже как будто не ее. Пусть пока будет так, видно, что она стесняется.

Я уверен, что через пару лет Шайло станет невероятно ослепительной голливудской дивой», — считает Никита Карстен.