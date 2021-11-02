От мальчиковой одежды не осталось и следа! 15-летняя Шайло Джоли-Питт принарядилась в изящное мини-платье

Дочка Анджелины Джоли вот-вот догонит свою звездную маму по росту. Шайло даже не носит каблуки, она и без того высокая.

Анджелина Джоли вывела на публику всех своих дочерей: девочки вместе со звездной мамой блистали на красной дорожке. Но все внимание фотографов привлекла именно 15-летняя Шайло. Девочка всегда любила мальчиковый стиль в одежде, в изящных платьицах поклонники ее никогда не видели. Но все меняется! На светское мероприятие, к удивлению присутствующих, дочка Анджелины пришла в женственном аутфите, подчеркнув свою миловидность и стройность.

Шайло позировала рядом с сестрами — Захарой и Вивьен Маршелин. Из троих только две являются родными дочерьми Джоли, Захару актриса удочерила, когда девочка была еще совсем малюткой.

Шайло отдала предпочтение фантазийному мини-платью в стиле бэби-долл с плетеными бретельками и корсетом-бюстье. Девочка, которая вот-вот догонит звездную маму по росту, не стала надевать лодочки на каблуках, отдав предпочтение балеткам. Ну а о своем мальчиковом стиле дочка Брэда Питта, судя по всему, позабыла.

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