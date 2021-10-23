Чиносы, клеш, палаццо: Пугачева, Водянова и другие звезды носят модные брюки осени-2021

С наступлением осени всегда приходится утепляться. Особое внимание обычно уделяют верхней одежде. Но и про ультрамодные фасоны брюк дизайнеры не забывают. О том, как подобрать и с чем носить эту деталь гардероба, рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro дизайнер Андрей Волконский.

Юлия Проскурякова

Так, жена Игоря Николаева любит классические наряды. Однако для появления на свадьбе друзей Юлия Проскурякова выбрала костюм лимонного цвета с широкими брюками, которые были отглажены со стрелками. Оказалось, что такой фасон сейчас наиболее актуален.

«Широкие хлопковые брюки Юлии Проскуряковой — отличный выбор на все случаи жизни. Оставьте в прошлом джоггеры и осваивайте этот новый изысканный и легкий стиль», — отметил эксперт.

Равшана Куркова

Равшана Куркова любит лаконичные образы. При этом она всегда отличается женственностью и элегантностью. В гардеробе звезды есть кюлоты. Такие брюки актуальны уже не первый сезон. Она сочетала их с белым жакетом и актуальными лоферами.

Анна Нетребко

Известная оперная дива Анна Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментов и всегда тщательно продумывает свои образы. На одной из прогулок певица облачилась в шелковые брюки с узором, которые сочетала с туникой и босоножками.

«Пижамные брюки, как у Анны Нетребко, отличный выбор для вечера. Отбросьте верх и носите только нижнюю часть пижамы и сочетайте широкие и плавные брюки из шелка с экзотическим принтом с рубашкой из хлопкового поплина», — пояснил Волконский.

Наталья Водянова

Еще одной модницей является Наталья Водянова. Модель живет в Париже, где привыкла наряжаться даже для прогулки с собакой. В ее гардеробе множество нарядов. Во время Недели моды она отметилась в полосатом джемпере и серебристых брюках-бананах. Образ дополнили туфли на шпильке.

«Серебристые широкие брюки с защипами Натальи Водяновой отражают тренд на свободу творчества: единственное правило — это отсутствие правил. Возьмите на вооружение искусство переработки и переосмысления и носите выделяющиеся брюки в стиле пэчворк», — высказался дизайнер.

Алла Пугачева

72-летняя Алла Пугачева часто пополняет гардероб обновками. Обычно именитые дизайнеры дарят ей наряды Так, певица предстала в своем особняке в подмосковной деревне Грязь в повседневным стиле casual. Возлюбленная шоумена Максима Галкина облачилась в розовые узкие брюки и клетчатую рубашку оверсайз, отдав предпочтение комфортному домашнему наряду.

«Чиносы, как у Аллы Пугачевой, но в более классических расцветках, не выходят из моды. Стиль «везде и всюду» не слишком расслабленный, как джинсы, и не слишком формальный, как брюки с вытачками, чиносы — универсальное решение. Изготовленные из суперлегкого полотна, лучше всего из хлопкового габардина, эти брюки имеют высокую талию и широкую посадку. Носите с мокасинами, лоферами или ботинками дерби», — рассказал Андрей.

Паулина Андреева

Жена Федора Бондарчука не раз вызывала восхищение у публики благодаря своим лаконичным нарядам. Паулина Андреева стала мамой в 2021 году, но быстро вернулась в форму. На одном из мероприятий актриса появилась в черном костюме с брюками клеш.

«Брюки Паулины Андреевой вдохновлены образами в стиле диско: суперприталенные брюки, расклешенные от колена вниз, создающие прекрасные волны при каждом шаге. Идеальный вариант для стройных и высоких девушек, но только в сочетании с каблуками», — пояснил эксперт.

Татьяна Навка

Татьяна Навка является фигуристкой и в 46 лет может похвастаться стройной фигурой. На одном из мероприятий она снова появилась в элегантном образе, надев черную блузку с жакетом и брюки палаццо канареечного цвета. Обувь на каблуке дополнили ее лук. Она позировала с ожерельем и сережками.

⁣⁣Акцентом в элегантном образе стали брюки палаццо в модном ярко-желтом цвете.⁣⁣ Фасон брюк не только является актуальной классикой, но и прекрасно подчеркивает тонкую талию олимпийской чемпионки, а так же зрительно вытягивает рост, по словам эксперта.

Лера Кудрявцева

В этом году Лера Кудрявцева отметила 50-летие. Однако телеведущая не перестает восхищать своим моложавым видом и яркими образами. На работе ей регулярно удается примерять модные аутфиты. Так, к примеру, ей предложили надеть блузку цвета фуксии и ультрамариновые брюки клеш.

«Завышенная талия понемногу уступает место классической, как у Леры Кудрявцевой или даже заниженной. Ожидайте возвращения в 2000-е годы с супернизкой талией брюк, настолько низкой, что резинка нижнего белья выглядывает наружу», — сказал Волконский.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

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