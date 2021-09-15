«Должно быть что-то драматичное»: Ирина Шейк объяснила, почему коротко подстриглась

13 сентября супермодель Ирина Шейк удивила публику на балу Met Gala не только платьем Moschino, которое почти ничего не скрывало, но и короткой стрижкой в стиле пикси. Поклонники 35-летней звезды подиума привыкли к ее образу с длинными волосами, но в сентябре 2021-го красавица подстриглась, а перед Met Gala ее волосы стали еще короче.

Блистая на красной ковровой дорожке, Ирина прокомментировала свое преображение. Она рассказала, что автором ее нового образа является знаменитый модельер Джереми Скотт. Именно он нарядил Шейк в «цветочное» платье.

«Здесь что-то должно произойти, понимаете? Должно быть что-то драматичное на Met Gala, и мы решили, что это должен быть не макияж и не веселая прическа. Ну и вот», — рассказала модель каналу ET.

Спутником Ирины в тот вечер был сам Скотт. А вот с кем она встречается на самом деле, Шейк не стала комментировать.

«Дорогая, жизнь всегда относится ко мне хорошо, — уклончиво сказала она журналистке. — Я не могу жаловаться».

Напомним, что модель воспитывает 4-летнюю дочь вместе с бывшим бойфрендом, актером Брэдли Купером, а недавно ее подозревали в романе с рэпером Канье Уэстом, который в текущем году развелся со знаменитой Ким Кардашьян.

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