Ирина Шейк в «голом» платье-бюстье с цветочным шлейфом засветила свои прелести на Met Gala

Ирина Шейк не скрывает, что любит свою родину. Однако она уже несколько лет не приезжала в Россию. Модель давно живет в США, где растит дочку Лею. С отцом крохи Брэдли Купером она рассталась два года назад. При этом они сохранили дружеские отношения. Еще недавно Ирина предпочитала молчать о личной жизни, но в итоге ее заметили в компании Канье Уэста. Правда, зарубежные СМИ сообщают, что их роман продлился всего пару месяцев.

Для Шейк осень стала насыщенной, так как она посетила Неделю моды и отметилась на модных показах ряда дизайнеров. А вот 13 сентября она стала одной из гостей на балу Met Gala.

Модель не в первый раз принимает участие в этом мероприятии. Но на этот раз ее образ сочетал в себе романтичность и соблазнительность. Она вышла на ковровую дорожку в платье-бюстье телесного цвета из полупрозрачной ткани, украшенном цветочным орнаментом. Наряд от Moschino с открытыми плечами и шлейфом подчеркивал ее фигуру и декольте. Благодаря корсету она сделала акцент на талии, а разрез позволил оголить бедра.

Ирина демонстрировала изгибы фигуры и стрижку пикси. Она впечатлила гостей мероприятия и своих поклонников. Дизайнер позировал с моделью и противопоставил ее яркий ансамбль своему черному двубортному костюму с поясом.«Какая красотка», «Вот это нимфа», «Очень нежный наряд», «На Ирине любое платье сидит безупречно», «Какая она роскошная с фигурой богини. Бедра — гром», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

К слову, на балу появилась и Ким Кардашьян. Она рассталась с Канье, но многие фанаты еще надеются, что они помирятся.

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