«Совсем не Хюррем султан»: Сулейман любил рыжую рабыню-славянку, а Халит Эргенч женился на брюнетке

Как на самом деле выглядит главная женщина актера из турецкого сериала «Великолепный век».

Поклонники турецкого сериала «Великолепный век» с замиранием сердца следили за любовной линией в историческом проекте. С появлением в гареме рабыни-славянки с огненно-рыжими волосами султан Сулейман тут же забыл свою Махидевран, которая подарила ему первого наследника — шехзаде Мустафу.

По истории, падишах буквально жил своей рыжеволосой госпожой, советовался с ней даже в вопросах, связанных с государственными делами. Сулейман доверял мнению любимой хасеки, которая обладала веселым нравом. За что падишах и нарек славянскую рабыню именем Хюррем — улыбку и радость дарящая.

Но в реальной жизни у Халита Эргенча, так мастерски сыгравшего султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», совершенно другая спутница жизни. Сайт Teleprogramma.pro узнал, с кем живет и воспитывает сыновей один из самых успешных турецких актеров.

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С красавицей-брюнеткой Бергюзар Корель актер познакомился на съемках сериала «1001 ночь». Ради своей любимой Халит Эргенча даже развелся с женой. Правда детей в тех отношениях не было. Бергюзар поспешила исправить положение дел. Пара воспитывает двоих сыновей: Али и Хана. В скором времени Корель подарит мужу третьего ребенка — долгожданную девочку. По слухам, малышку назовут Лейлой.

От образа Хюррем султан, который так нравился султану Сулейману, настоящая жена Халита Эргенча отличается как ночь и день. Во-первых, у Бергюзар пышные волнистые темные волосы. Во-вторых, если наложница султана была славянкой, сам Халит выбрал в жены турчанку.

«Совсем не Хюррем султан», «Могла бы стать султаншей», «Небось, она сильно мужа ревновала к Хюррем», «Какая красивая пара!», «Смотрятся очень гармонично», «Скучаем по султану Сулейману», «Просто прелесть», — пишут фолловеры.

В одном из интервью Халит Эргенч признался, что его жене было сложно наблюдать за теми сценами, в которых он целовал и страстно обнимал Мерьем Узерли. Такие моменты доводили Бергюзар едва ли не до слез. Настолько правдоподобно Халит изображал любовь к Хюррем султан. А горячие взгляды, которые Эргенч кидал на свою партнершу на съемочной площадке могли растопить и лед.

По слухам, Бергюзар Корель успокоилась только после того, как Мерьем Узерли покинула проект, а ее место заняла более возрастная Вахиде Гердюм. Тут уже обошлось без поцелуев и хальвета.

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