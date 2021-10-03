А волосики все-таки медовые! Мерьем Узерли подловила малютку-дочь Лили в ползунках

В одном из своих интервью Мерьем Узерли призналась, о том, что такое всеобъемлющая любовь она узнала только тогда, когда у нее родилась дочка Лара. Никакие чувства к мужчине не заменят эти ощущения. Став мамой, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» стала больше времени проводить дома. Также Узерли придерживается одного важного правила, своих детей в поездки и командировки она не берет. Такой график, как считает Мерьем, не очень положительно скажется на ментальном здоровье малышей. Все-таки дети должны быть привязаны к дому, вовремя завтракать, обедать и ужинать, ложиться спать в одно и тоже время. А в поездках об этом придется забыть.

Теперь Мерьем Узерли воспитывает и младшую дочку Лили. В Storeis микроблога актриса из «Великолепного века» поделилась свежим снимком, подловив малышку в ползунках с любимой игрушкой. Лили только-только положили в колыбельку, но она еще не успела заснуть. От мамы у малышки медовый оттенок волос и выразительные большие глазки.

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«Какая сладкая малышка», «Мамина радость!», «Очаровательная крошка Лили», «А вот и любимая игрушка??», «Цепкие пальчики прямо-как у Хюррем султан! Своего не отдаст», «Будущая султанша», «А где сама Валиде?», «Милашка, какие классные ползунки! Наверное тепло и уютно», «Перед сном в колыбельке с куклой??», «Волосики такие же медовые как у Хюррем султан», «Луноликая», — пишут фолловеры.

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