Модные образы для мам в декрете
Видео
Как правильно подобрать очки: мнение стилиста
Видео

Волочкова рассказала о махинациях с недвижимостью экс-солистки группы «Стрелки»

Балерина уверена, что именно Екатерина Любомская распространила скандальные фото балерины и сделала это не просто так.

Волочкова рассказала о махинациях с недвижимостью экс-солистки группы «Стрелки»
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на свою соседку, экс-солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую, сделавшую пикантный снимок артистки «под елочкой». Об этом сама Анастасия написала в своем Instagram.

Балерина рассказала, что уголовное дело в отношении Любомской возбуждено по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

«Благодарю прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь», — написала Анастасия у себя на странице в соцсетях.

Подробнее о причинах своего решения Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.pro.

Анастасия Волочкова. Фото:
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив

«Всю эту провокацию Екатерина Любомская устроила для того, чтобы отвлечь внимание от серьезной проблемы, ранее поднятой мной. Речь идет о ситуации с управляющей компанией нашего поселка, которая официально на тендере выкупила все сети, существующие у нас, включая дороги, коммуникации, свет, газ, проведение электричества и т.д.

А Екатерина Любомская незаконно создала ТСН (Товарищество собственников недвижимости — прим. ред.) в том таунхаусе, где она живет. Причем она подговорила многих соседей не подписывать договоры с основной компанией «Терра-Проф». Так вот, сейчас ей грозят и другие разбирательства, также связанные с уголовным делом.

И когда я подняла этот вопрос публично, тогда она и решила устроить эту провокацию – снять меня под елочкой в кустах. Она думала, что это писанье отвлечет внимание от основной проблемы. Поэтому я еще более рьяно вступилась за свою честь и поступила таким образом. Теперь другим будет неповадно устраивать такие вещи.

Может быть, соседи, которых она ввела в заблуждение, пересмотрят свои мнение. Ведь люди заплатили Любомской деньги, которые она просто положила в карман», — поделилась Волочкова.

Напомним, в августе в СМИ попал снимок Анастасии Волочковой, на котором она изображена, справляющей нужду под елочкой на своем участке в поселке Николо-Урюпино. Балерина уверена, что фривольное фото сделала Екатерина Любомская из окна своего дома.

Сначала снимок попал в общий чат жителей поселка, а потом фото утекло в Сеть. Больше всего Анастасию возмутило то, что соседка без разрешения обнародовала ее частную жизнь. В ответ на это экс-солистка группы «Стрелки» заявила, что не понимает, почему балерина винит ее в распространении скандальной фотографии.

Чтобы перевести это дело в шутку, Анастасия Волочкова даже организовала в Интернете флешмоб «Я писаю под елочкой». Однако после этого в Сети наряду со словами поддержки появились негативные комментарии, а также мемы, высмеивающие действия Анастасии.

Но шутки шутками, а балерина все же решила наказать предполагаемую обидчицу и подала на нее в суд. Анастасия Волочкова считает, что Екатерина Любомская, являющаяся председателем ТСН поселка Николо-Урюпино, опубликовала ее снимки ради своей выгоды.

Екатерина Любомская. Фото:
Екатерина Любомская. Фото: instagram.com/kattstrelka/

В интервью «Экспресс-газете» Любомская также рассказала свою версию событий. Так, она отметила, что действительно стала председателем товарищества, куда вошел 91 поселковый дом из 145. Но часть жителей все же заключила договор с компанией «Терра-Проф».

По словам Екатерины, жителям поселка, отказавшимся от подписания документов, представители товарищества якобы создавала неудобства. Например, два раза отключали воду и электричество и с помощью шлагбаума при въезде в поселок не пропускали на территорию такси и другой посторонний транспорт, в частности, курьерскую доставку продуктов.

По словам Екатерины, поначалу Анастасия вступила в ТСН под ее руководством, но потом перешла в «Терра-Проф» и неожиданно начала хвалить действия компании в соцсетях. Любомская связывает это с тем, что у балерины образовался серьезный долг за коммунальные услуги и электричество. И возможно, она поменяла товарищество, чтобы руководство ТСН помогло ей урегулировать этот вопрос. Но это лишь предположение Екатерины.

Сама же Анастасия поясняет, что сначала действительно вступила в ТСН, учрежденный Любомской, чтобы находиться в курсе всех событий поселка. Но потом вышла из этого товарищества, поскольку категорически была не согласна с действиями Екатерины. При этом никаких договоров с ТСН Любомской балерина не заключала. Она подписывала договор лишь с компанией «Терра-Проф».

Также Анастасия пояснила, что никаких долгов на сегодняшний день у нее нет, представив нашему порталу квитанцию об оплате.

Скрин квитанции об оплате долга, присужденного судом, Анастасии Волочковой.
Скрин квитанции об оплате долга, присужденного судом, Анастасии Волочковой.

«Поясняю ситуацию. Прежняя управляющая компания присудила мне долг на гораздо большую сумму порядка двух миллионов рублей, с чем я была категорически не согласна. В итоге мы подали в суд. И он постановил выплатить сумму около 900 000 рублей (потом «набежали» еще небольшие проценты). Я сделала это. И эта справка свидетельствует о том, что я погасила долг спустя время после решения суда, — объяснила Анастасия Волочкова.

И суть вопроса заключается не в том, что я отказывалась выплачивать задолженность, а в том, что с меня просили в два раза больше денег. Но я всегда выступаю за правду и действую, не выходя за рамки правового поля»

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале! 

Тэги

Анастасия ВолочковаЕкатерина Любомскаяелочкасудфото