Волочкова рассказала о махинациях с недвижимостью экс-солистки группы «Стрелки»

Балерина уверена, что именно Екатерина Любомская распространила скандальные фото балерины и сделала это не просто так.

Балерина Анастасия Волочкова подала в суд на свою соседку, экс-солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую, сделавшую пикантный снимок артистки «под елочкой». Об этом сама Анастасия написала в своем Instagram.

Балерина рассказала, что уголовное дело в отношении Любомской возбуждено по статье 137 УК РФ — «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

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«Благодарю прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь», — написала Анастасия у себя на странице в соцсетях.

Подробнее о причинах своего решения Анастасия Волочкова рассказала Teleprogramma.pro.

«Всю эту провокацию Екатерина Любомская устроила для того, чтобы отвлечь внимание от серьезной проблемы, ранее поднятой мной. Речь идет о ситуации с управляющей компанией нашего поселка, которая официально на тендере выкупила все сети, существующие у нас, включая дороги, коммуникации, свет, газ, проведение электричества и т.д. А Екатерина Любомская незаконно создала ТСН (Товарищество собственников недвижимости — прим. ред.) в том таунхаусе, где она живет. Причем она подговорила многих соседей не подписывать договоры с основной компанией «Терра-Проф». Так вот, сейчас ей грозят и другие разбирательства, также связанные с уголовным делом. И когда я подняла этот вопрос публично, тогда она и решила устроить эту провокацию – снять меня под елочкой в кустах. Она думала, что это писанье отвлечет внимание от основной проблемы. Поэтому я еще более рьяно вступилась за свою честь и поступила таким образом. Теперь другим будет неповадно устраивать такие вещи. Может быть, соседи, которых она ввела в заблуждение, пересмотрят свои мнение. Ведь люди заплатили Любомской деньги, которые она просто положила в карман», — поделилась Волочкова.

Напомним, в августе в СМИ попал снимок Анастасии Волочковой, на котором она изображена, справляющей нужду под елочкой на своем участке в поселке Николо-Урюпино. Балерина уверена, что фривольное фото сделала Екатерина Любомская из окна своего дома.

Сначала снимок попал в общий чат жителей поселка, а потом фото утекло в Сеть. Больше всего Анастасию возмутило то, что соседка без разрешения обнародовала ее частную жизнь. В ответ на это экс-солистка группы «Стрелки» заявила, что не понимает, почему балерина винит ее в распространении скандальной фотографии.

Чтобы перевести это дело в шутку, Анастасия Волочкова даже организовала в Интернете флешмоб «Я писаю под елочкой». Однако после этого в Сети наряду со словами поддержки появились негативные комментарии, а также мемы, высмеивающие действия Анастасии.

Но шутки шутками, а балерина все же решила наказать предполагаемую обидчицу и подала на нее в суд. Анастасия Волочкова считает, что Екатерина Любомская, являющаяся председателем ТСН поселка Николо-Урюпино, опубликовала ее снимки ради своей выгоды.

В интервью «Экспресс-газете» Любомская также рассказала свою версию событий. Так, она отметила, что действительно стала председателем товарищества, куда вошел 91 поселковый дом из 145. Но часть жителей все же заключила договор с компанией «Терра-Проф».

По словам Екатерины, жителям поселка, отказавшимся от подписания документов, представители товарищества якобы создавала неудобства. Например, два раза отключали воду и электричество и с помощью шлагбаума при въезде в поселок не пропускали на территорию такси и другой посторонний транспорт, в частности, курьерскую доставку продуктов.

По словам Екатерины, поначалу Анастасия вступила в ТСН под ее руководством, но потом перешла в «Терра-Проф» и неожиданно начала хвалить действия компании в соцсетях. Любомская связывает это с тем, что у балерины образовался серьезный долг за коммунальные услуги и электричество. И возможно, она поменяла товарищество, чтобы руководство ТСН помогло ей урегулировать этот вопрос. Но это лишь предположение Екатерины.

Сама же Анастасия поясняет, что сначала действительно вступила в ТСН, учрежденный Любомской, чтобы находиться в курсе всех событий поселка. Но потом вышла из этого товарищества, поскольку категорически была не согласна с действиями Екатерины. При этом никаких договоров с ТСН Любомской балерина не заключала. Она подписывала договор лишь с компанией «Терра-Проф».

Также Анастасия пояснила, что никаких долгов на сегодняшний день у нее нет, представив нашему порталу квитанцию об оплате.

«Поясняю ситуацию. Прежняя управляющая компания присудила мне долг на гораздо большую сумму порядка двух миллионов рублей, с чем я была категорически не согласна. В итоге мы подали в суд. И он постановил выплатить сумму около 900 000 рублей (потом «набежали» еще небольшие проценты). Я сделала это. И эта справка свидетельствует о том, что я погасила долг спустя время после решения суда, — объяснила Анастасия Волочкова. И суть вопроса заключается не в том, что я отказывалась выплачивать задолженность, а в том, что с меня просили в два раза больше денег. Но я всегда выступаю за правду и действую, не выходя за рамки правового поля»

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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