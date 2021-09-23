«Так живет сейчас вся Россия»: Ольга Мамонова – о своем материальном положении после ухода мужа

В СМИ продолжают муссироваться слухи о тяжелом финансовом положении вдовы актера и музыканта Петра Мамонова. Недавно на одном популярном сайте было размещено объявление о продаже экрана для проектора за 400 000 рублей, который использовался в спектакле основателя группы «Звуки Му».

«Размер полотна составляет 4×7 метров. Профессиональный экран покупался в Германии под театральную программу Петра Мамонова «Дед Петр и зайцы». В других постановках не участвовал. Возможен торг», — говорится в объявлении.

Пресса тут же запестрела заголовками, что Ольга Мамонова из-за бедности распродает вещи ушедшего мужа. Теleprogramma.pro позвонила Ольге Ивановне, чтобы узнать, насколько правдивы эти слухи. Сначала вдова Петра Мамонова полностью опровергла их, сказав: «Я ничего не продаю. Зачем? Может, еще пригодится кому?»

Но потом добавила к своему рассказу несколько штрихов.

«Я не представляю, кто разместил это объявление. Мы вроде бы хотели продать экран и проектор со спектакля и в то же время не хотим. Возможно, это объявление выставила невестка, — пояснила Ольга Мамонова. — Но с другой стороны, кому он нужен? Этот экран был задействован в старом спектакле «Дед Петр и зайцы», который шел десять лет назад.

Официально я его продавать не хочу, разве что друзьям… Они еще спрашивали: «Ты не продашь экран? Этого шикарного спектакля то уже нет». А я ответила, что, может, продам, а может, и нет. Вот и все. Они вроде и заикнулись о покупке, но больше не позвонили.

Но это не имеет никакого отношения к тому, что я распродаю все вещи Петра Николаевича. Зачем делать такие выводы? Я еще не дошла до того, чтобы продавать свое одеяло и подушку».

«То есть, кто-то намеренно распускает разные слухи…»

«Вы знаете, сейчас мне вообще жить не дают. Я даже не понимаю, почему так происходит. Возможно, это кончится через год или два. А сейчас дышать даже страшно. Часто звонят журналисты.

Если бы этот экран купили бы, то такие звонки имели бы смысл. А теперь он лежит в неотапливаемом помещении, я топлю только в своей комнатке. На десятки километров у нас в деревне (Ольга Мамонова живет в деревне Ефаново Нарофоминского района. — Прим. ред.) нет газа. И думаю, что на моем веку и не будет.

А сейчас ударят морозы минус двадцать, этот проектор и экран «накроются». И будет очень жалко, потому что мы везли их из Германии. Это очень дорогие вещи, профессиональная техника. Раньше я не продавала их, потому что думала, что дедушка еще поставит новый спектакль. А теперь его нет, и зачем они мне нужны?

Надо мне позвонить невестке. Она поставила большую цену, можно продать и за меньшую. Если бы экран купили творческие хорошие люди, то мы бы сговорились о стоимости».

«Как изменилась ваша жизнь после ухода Петра Николаевича? Наверное, вам сейчас очень тяжело…»

«Мне не тяжело, я ко всему привыкла. Но жизнь стала другой. Была судьба жены великого артиста, который не признан правительством, а теперь жизнь старушки, обычной российской пенсионерки. Вот и вся разница в моем положении. Люди нас очень любили. А от государства я ни одной награды не дождалась. Я, конечно, не ожидала, что нас так проигнорируют.

Был артист, который жил от спектакля до спектакля, от концерта до концерта. У него не было сбережений. А теперь его нет. А у меня только пенсия. Сейчас вся Россия так живет. Когда мы работали, ситуация складывалась одна, а теперь нет работника, он умер. Как говорят бабки: «Ой, на кого ты меня покинул?» В нашей деревне все живут на пенсию — спокойно, нормально живут, ездят на автобусах».

«Остались ли у вас какие-то сбережения?»

«Абсолютно никаких. У нас никогда не было ни вложений, ни прибыли — ничего. Когда проходил концерт, получали зарплату. Петр Николаевич снимался в кино. Только вот у него было всего три известных фильма: «Такси-блюз», «Остров» и «Царь». Раз в месяц шел спектакль.

Иногда я читаю статьи про некоторых артистов, владеющих собственной сетью ресторанов. А у Петра Николаевича ничего не было. Под старость он только молился, да и проводил какой-нибудь маленький творческий вечер. Мы жили бедно».

«Кто вам сейчас помогает?»

«Сынок, который работает оператором. Но если у него есть кино — значит, хорошо мне помогает, а если его нет, то и денег нет. Недавно сын заплатил за электричество.

А вообще, теперь мои друзья — это собаки и кошки. Они, конечно, не принимали того, что Пети нет, все сидели на его пороге. И теперь, видно, поняли, что он больше не погладит их, и пришли ко мне.

А что касается экрана, то я накопила деньги, чтобы осуществить мечту Петра Николаевича. Купила в Германии проектор, приволокла его. Спектакль состоялся! Какая же Ольга Ивановна молодец! Все делала, чтобы его мечты осуществить. Даже не мечты, а желания. Он только пожелает, а я все тут же осуществляла…»

Напомним, Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля после продолжительной борьбы с ковидом. В прессе тут же стали появляться статьи, что актер владел гигантским особняком на Верее, тремя мерседесами, московской квартирой на Большом Каретном.

Но в интервью «Комсомольской правде» Ольга Мамонова рассказала, что ее муж никогда не был миллионером, а в последние годы семья жила трудно. Иногда даже не хватало денег на оплату электричества. «Не был бы он Мамоновым, если бы был богат…» — резюмировала жена артиста.

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