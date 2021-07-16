«В отношениях царил жесткий патриархат»: Тропилло вспомнил, каким был умерший Мамонов

Знаменитый рок-продюсер Андрей Тропилло, узнав от журналистов о смерти лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова, поделился своими воспоминаниями об этом музыканте. Он рассказал, что в период расцвета ленинградского рока в Москве появился Мамонов со своим коллективом. Он весьма отличался от своих питерских коллег, но был очень своеобразным человеком.

«Настоящим москвичом. С совершенно иной психологией, иной философией. Немного не от мира сего, — цитирует Тропилло «Комсомольская правда». — Замечательный актер. Ну и просто хороший человек — в один тяжелый период в моей жизни, когда у меня буквально не было средств к существованию, он просто так дал мне 500 долларов, огромные по тем временам деньги».

Продюсер рассказал, что мало общался с покойным в дружеском ключе, а вот по рабочим вопросам — гораздо чаще. Правда, деловые моменты решались через жену музыканта Ольгу.

«Они безумно друг друга любили, но у них в отношениях царил жесткий патриархат, — вспоминает Тропилло. — Петя ее постоянно гонял между городами, чтобы решить какие-то рабочие вопросы. Мог прикрикнуть, указать что-то сделать. Но это их отношения, я в них не лезу — по-моему, они были счастливы, и это главное».

Продюсер добавил, что в последний раз видел Мамонова на концерте полгода назад, и тогда он казался бодрым и энергичным, хотя в 2019-м перенес инфаркт.

Напомним, 70-летнего музыканта подкосил коронавирус. В конце июня его доставили в больницу с обширным поражением легких. Две недели врачи боролись за жизнь мужчины, но у него стали отказывать органы. Мамонов умер 15 июля и будет похоронен на Троекуровском кладбище.

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