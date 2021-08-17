Наследство Мамонова: зоозащитники намерены забрать котов у вдовы музыканта

Умерший актер и музыкант Петр Мамонов оставил после себя необычное наследство. Дело в том, что мужчина был очень сердобольным к бездомным кота и часто приносил их домой, лечил, выхаживал. В разные годы в загородном доме артиста жили от десяти до тридцати питомцев. Сейчас со смертью мужчины о хвостатых заботится его вдова Ольга, однако для нее это нелегкая ноша. По словам женщины, сейчас у нее живет 19 кошек, поедающих в день по килограмму корма. Она попробовала обратиться за помощью к зоозащитникам, но позже пожалела об этом.

«Мы поговорили с одним фондом, они приехали, привезли сто килограммов корма – трехмесячный запас. Они сфотографировали животных, написали текст и разместили в интернете призыв о помощи, — рассказала Ольга Мамонова MK.ru. — В тот же день на меня посыпались оскорбления, что я наживаюсь на имени своего покойного мужа. Я попросила активистов удалить информацию о нас».

После этого вдова музыканта решила, что все-таки сама справится с кошачьей оравой. Однако зоозащитника, от дальнейшей помощи которых женщина отказалась, не собираются бросать ситуацию на самотек. По их словам, многие хвостатые обитатели дома Мамонова больны и нестерилизованы.

«Стерилизовать их нужно любой ценой. Если этого не сделать, представить страшно, что случится, если они начнут плодиться. И мы все же через месяц, когда подрастут котята, постараемся забрать их на стерилизацию даже без ведома хозяйки. Это для их же блага», — рассказала изданию представитель зоозащитников Екатерина Дмитриева.

Напомним, Петр Мамонов скончался 15 июля текущего года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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