«Не спрашивала мнения»: Елена Николаева вспомнила о выходках Волочковой

Долгое время Елена Николаева ничего не рассказывала об отношениях с экс-возлюбленным Анастасии Волочковой, Игорем Вдовиным. Недавно бизнесмен сделал телеведущей предложение руки и сердца, и сейчас пара готовится к свадьбе. Выяснилось, что они познакомились еще летом 2017 года, но отношения сложились не сразу. Об этом Николаева рассказала «Стархиту».

По словам Елены, с Игорем они встретились на форуме предпринимателей. После этого Вдовин позвонил телеведущей спустя пять месяцев, а еще через девять они встретились и больше не расставались. Почти сразу Николаева познакомилась с детьми бизнесмена — дочкой от Волочковой, Ариадной, и двумя сыновьями от предыдущего брака. Со всеми у нее сложились отличные взаимоотношения.

После того, как стало известно, что Николаева согласилась стать законной женой Вдовина, Волочкова высказала свое мнение на этот счет. Балерина нелестно отозвалась об их прошлом союзе и даже использовала нелицеприятные слова в адрес бывшего возлюбленного. Телеведущая также прокомментировала этот момент.

«Я не спрашивала ничьего мнения по поводу наших внутренних решений», — сказала Николаева.

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Ранее Елена призналась, что она никогда не хотела пышную свадьбу, а все атрибуты подобного торжества не вызывают у нее никаких эмоций. Поэтому пара решила просто зарегистрировать свои отношения на законодательном уровне.