Выйдя из комы, MaкSим попросила мороженое: как врачи спасали певицу

Певица МакSим все еще находится в красной зоне больницы. Артистка больше месяца провела в искусственной коме в реанимации на ИВЛ и других поддерживающих жизнедеятельность аппаратах.

Лишь недавно ее вывели из комы — вторую неделю певица в сознании, ее жизни ничего не угрожает, но предстоит длительная реабилитация.

38-летняя MaкSим поступила в больницу с запущенной коронавирусной пневмонией. Журнал «Телепрограмма» рассказывает самую громкую историю болезни этого лета.

«Настрой позитивный»

Восстановим хронологию болезни МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова). 10 июня в свой 38-й день рождения певица открыла школу искусств. Заверила, что накануне получила отрицательный тест на коронавирус.

Позже Марина напишет в соцсетях: «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Приняла решение не отменять концерт из-за простуды. Выступала я уже с температурой 39».

Речь о концерте 12 июня на родине в Казани — уже больная Марина решила все же выйти на сцену. 13 июня артистка вернулась в Москву, вызвала врача, так как держалась высокая температура. А 15 июня Марину госпитализировали с поражением легких свыше 40% и диагностированной вирусной пневмонией. А тесты на ковид… опять показывали отрицательный результат. В это время COVID-19 диагностировали у охранника и директора певицы.

Певица для лечения выбрала частную клинику, где в прошлом году спасли Надежду Бабкину (ее тесты также показывали отрицательный результат на коронавирус, лечили пневмонию, а потом анализы показали наличие антител к COVID-19). Но болезнь МакSим развивалась по гораздо худшему сценарию: поражение легких росло, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) была низкой. 18 июня Марину ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В начале июля певицу перевели в московскую клиническую больницу № 52. Представитель артистки объяснил решение докторов так: «Марину перевели в многопрофильную государственную больницу, так как специалисты, работающие там, напрямую занимаются пациентами, которые находятся в таком сложном положении».

То тут, то там озвучивались самые мрачные прогнозы. Кто-то написал, что вероятность выздоровления певицы — всего 2%… К счастью, опытные доктора спасли МакSим: в конце июля ее состояние стабилизировалось, артистка в сознании и самостоятельно дышит.

В начале августа Марина пообщалась по видеосвязи с дочками и с мамой. Директор артистки Маргарита Соколова рассказала в Инстаграме: «И мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись. Предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади».

Молитвы и флешмоб

Надежда Бабкина после выхода из комы в реанимации первым попросила жареную картошку с грибами. А МакSим заказала мороженое. Певица уже сама ест, может сидеть. Планируется, что на этой неделе сделает первые после болезни самостоятельные шаги. Марине рассказали о том, как поклонники устроили флешмоб в ее поддержку — в соцсетях они записывают ролики под ее песни, чаще всего под хит «Знаешь ли ты». Духовник артистки Игумен Лука (Степанов) еще в начале июля в реанимации соборовал и причастил Марину. Сейчас игумен Лука в Крыму, но и оттуда продолжает молиться об исцелении Марины, поддерживает давнюю подопечную.

А главные волшебники, конечно же, врачи из красной зоны больницы № 52. Знаменитый главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) сказал, что гордится коллегами: «Я знаю, кто ее лечит, и горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. И не только анестезиологов, потому что ковид лечит мультидисциплинарная команда: это и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты».

Менеджер МакSим не скрывает, что певица и члены ее команды не были вакцинированы. Это и стало одной из причин тяжелого течения болезни.

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