«Три месяца не могу до нее дозвониться»: Алла Довлатова сообщила о пропаже певицы MaкSим

Радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего вечернего шоу на «Русском радио» сообщила о пропаже певицы МакSим. «Три месяца не могу до нее дозвониться. А мы с ней всегда дружили», — заявила она.

Судя по всему, Алла Довлатова хотела пригласить яркую исполнительницу к себе в студию, но не смогла этого сделать. Присутствующий на программе у Довлатовой спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что ему не очень нравится творчество этой исполнительницы. Он бы, скорее всего, никогда не стал комментировать мероприятие с участием певицы. «Видимо, она ушла в полный астрал», — подметил он.

Добавим, что в Instagram МакSим не появляется с февраля. О ней действительно в последнее время нет никаких новостей.

Отметим, что из-за проблем со здоровьем как раз в феврале певица объявила о приостановке своей творческой деятельности. Несколько лет назад она угодила в серьезное ДТП. В июне этого года звезде исполнилось 37 лет.