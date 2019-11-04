Певицу MaкSим обвинили в неадекватном поведении в Казани

Звезда, по мнению некоторых пользователей Сети, вела себя странно на концерте.

Певица MaкSим с аншлагом выступила в Казани, зал рукоплескал своей землячке стоя. Однако некоторым зрителям ее выступление не понравилось.

Пользовательница Instagram, зарегистрированная под именем Клара Гавриловна, опубликовала в своем блоге фрагмент прошедшего концерта. Кадры ей выслал зритель, посетивший концерт MaкSим. Он написал хозяйке блога в директ: «Видео с концерта MaкSим позавчера в Казани, не пойму, что с ней, пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок».

«Жалко ее. Алкашка никого до добра не доводит», — тут же поддержал ее один из хейтеров. «Еще бы такие песни петь… я бы рыдала целыми днями, бедная. Тут и наркотиков не надо и алкашки. Я в свои 16 слезами заливала 2 квартала, а Максим держится сколько лет!», — подхватил идею следующий.

И таких комментариев – масса. Впрочем, не обошлось и без позитивных отзывов. Многие пользователи пожалели угасающую звезду российской сцены.