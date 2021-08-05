«Ему всегда было далеко!»: Пьеха рассказал о своем конфликте с Киркоровым

Когда Стас Пьеха был раскрыт в образе Неваляшки в шоу «Маска», Филипп Киркоров встал из кресла жюри и сказал, что теперь хочет дружить с этим артистом. В новом интервью у Пьехи спросили, почему же до музыкального шоу Филипп не хотел с ним дружить.

40-летний певец вспомнил, что их конфликт начался еще во время выхода клипа Тимати «#Давайдосивдания». Тогда Стаса остановили журналисты НТВ и спросили, на чьей он стороне в противостоянии рэперов и поп-короля. Исполнитель ответил длинной тирадой об извечном соперничестве музыкальных стилей, но телевизионщики оставили в передаче только вырезанную из контекста фразу: «Иди на пенсию». Кто-то рассказал об этом выступлении на ТВ Филиппу, и затем он в YouTube-шоу Ксении Собчак высказался, мол, пусть Пьеха «свою бабушку на пенсию отправляет». Стас не смог пройти мимо того, что кто-то задел Эдиту Станиславовну.

«Бабушка в моей жизненной системе ценностей — это что-то неприкосновенное. Это как памятник зодчества нашего советского — трогать нельзя, только пылинки сдувать. У меня обида. И я соответственно начинаю троллить Филиппа в «Инстаграме» всячески», — рассказал Пьеха в YouTube-шоу «Алена, блин!»

По словам артиста, его противостояние с Киркоровым длилось довольно долго. Однажды он приехал на фестиваль Аллы Пугачевой и узнал, что Филипп поставил условие — Пьехи здесь быть не должно, однако хозяйка вечера отстояла молодого артиста.

Позже певцы встретились на шоу «Ты супер!», где поддержали одного и того же участника и пожали друг другу руки, заключив что-то вроде мира. Но когда Стас появился в шоу «Маска», он заметил, как Киркоров несколько раз менялся в лице: королю поп-эстрады явно нравился Неваляшка, но он кривился, когда возникала мысль, что в костюме может оказаться Пьеха. По мнению Стаса, Филипп окончательно принял его только после своего дня рождения, когда у них случился большой разговор в чате, и оба артиста по-доброму проговорили все аспекты этой истории.

«Он нашел золотую середину между Неваляшкой и Пьехой, соединил нас в одно целое, и мы теперь хорошо общаемся», — резюмировал Стас. «В общем, теперь до пенсии Филиппу далеко…» — со смехом добавила Алена Жигалова. «Ему всегда было далеко! — ответил звездный гость. — Ну вот прикинь, Эдите сейчас 83 года, теоретически она может еще дать концерт. Я морального права не имею посылать кого-то младше 83 лет на пенсию. А уж тем более, если человек на сцене кайфует, живет этим, и это его заряжает, я такого морального права не имею, и никогда бы такого не сказал в принципе».

Напомним, что, когда Неваляшку раскрыли, Киркоров назвал Пьеху гениальным артистом.

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