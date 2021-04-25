«Как хорошо, что это ты!»: Валерия пришла в восторг после разоблачения Неваляшки на шоу «Маска»

Второй полуфинал шоу «Маска» на телеканале НТВ завершился разоблачением Неваляшки. Трудный выбор вновь пришлось делать Филиппу Киркорову. В номинации оказались два участника – Заяц и Неваляшка. После голосования жюри счет у них был равный – 2:2. Последнее слово осталось за председателем жюри.

«Вы просто сволочи, — обиделся Киркоров на судей. — Вы стрелочники. Я вас ненавижу».

Филипп Бедросович решил, что разоблачаться будет Неваляшка. Судьи единогласно высказались, что там певец Стас Пьеха.

После того, как тот снял маску, стало очевидно, что члены жюри были правы.

«Как хорошо, что это ты! – воскликнула певица Валерия. — Мне казалось, что я тебя так хорошо знаю, но оказывается, я тебя совсем не знаю».

Филипп Киркоров предложил Стасу Пьехе стать друзьями.

«Ты потрясающий вокалист. Хочу дружить с тобой в обычной жизни. Ты клевый. Ты даешь мало интервью, а здесь ты раскрылся», — сказал поп-король разоблаченному вокалисту.

Стас Пьеха признался, что был тронут всеми словами, которые услышал в свой адрес за время участия в шоу «Маска» от членов жюри.

«Мне за сорок с лишним лет за такой короткий период времени так много слов хороших никогда не говорили. Спасибо большое. Со всеми вами мы теперь будем общаться по-другому», — сказал Пьеха.

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