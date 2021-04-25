«Расслышали тебя как никогда»: Киркоров узнал по голосу участника в маске «Неваляшки»

Одиннадцатый по счету выпуск шоу «Маска» вышел в эфир в это воскресенье, 25 апреля, ставший полуфинальным. После выступления Неваляшки судьи пришли к выводу, что на этот раз участник пел своим голосом и буквально выдал себя этим.

«Сегодня как никогда был слышен человек, о котором мы говорим последние несколько программ. Эти низы потрясающие», — отметил Тимур Родригез.

Ему вторил председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

«Мы сегодня тебя расслышали как никогда, – сказал поп-король. – Ты сегодня не скрывался. Стас Пьеха, ты гениальный певец и гениальный артист. Ты просто космос, Стас».

Певица Валерия призналась, что восхищена Стасом, если, конечно, это именно он в костюме Неваляшки.

«Это какой надо самоиронией обладать, чтобы облачиться в костюм Неваляшки, – удивлена Валерия. — Этот брутальный мужчина, красавец и такой костюм».

Смотрите также: