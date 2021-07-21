«Агата и Павел наладили диалог»: стало известно, в каких отношениях находятся Прилучный и Муцениеце

В Сети появляются слухи, что актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный могут воссоединиться. Такое мнение, в частности, высказала известный блогер Лена Миро. Она считает, что Павел мог охладеть к своей нынешней пассии Мирославе Карпович. Кроме того, в одном из своих интервью Агата призналась, что ей еще нужно прийти в себя после расставания с Павлом Прилучным, прожить и принять ту печаль, которая живет в ее душе. А на это нужно время. Значит, Агата еще не забыла бывшего мужа, делает вывод Миро.

Как считает Лена Миро, возвращение очень выгодно и самому актеру. По ее мнению, после этого Павлу не нужно будет скрывать свои измены. Мол, Агата готова принять его со всеми достоинствами и недостатками.

Действительно ли нет дыма без огня? Могут ли эти слухи о воссоединении пары быть правдой? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к адвокату Агаты Муцениеце Жанне Маргулис.

«Агата и Павел наладили диалог. Они оба прекрасные родители и стараются сделать все возможное, чтобы их дети были счастливы. В остальном я не могу ничего говорить о личной жизни моей доверительницы без ее согласия, так как это является нарушением адвокатской тайны», — пояснила Жанна. «Новости о воссоединении звездных актеров появились накануне судебного заседания: Муцениеце подала иск на издание (Starhit), которое обвинило ее в связи с женатым режиссером Климом Шипенко. Могу на все 100% заверить, что у Агаты никогда не было романтических отношений с Шипенко», — подытожила Маргулис.

Директор Агаты Мариам Андреевская комментировать слухи о воссоединении пары отказалась.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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