Каникулы с папой: Павел Прилучный отвел детей в дельфинарий

Пока Агата Муцениеце отдыхает на Мальдивах, ее дети веселятся в Сочи вместе с отцом.

Актер Павел Прилучный запечатлел сына Тимофея и дочь Мию в сочинском дельфинарии. Свежее фото артист опубликовал на личной странице в Сети.

33-летний отец нарядил детей в специальные непромокаемые костюмы и отвел на водное шоу с участием морских млекопитающихся. А после представления Мия и Тимофей сфотографировались с одним из дельфинов.

Однако не всем фанатам Прилучного понравился выбор знаменитости для досуга вместе с малышами.

«Зря вы поощряете этот жестокой бизнес», «Жалко дельфинов в этих дельфинариях», «Фото хорошее, но пожалейте дельфинов! Вы же люди! Их место на воле!», — отметили поклонники Прилучного.

Защитники животных осудили Павла, несмотря на довольные лица брата и сестры. А некоторые подписчики не обратили внимание на место развлечения семьи Прилучных. Их больше порадовало то, что Агата и Павел не ссорятся и не делят своих детей.

«Молодец Павел! Чем жить со скандалами, лучше каждый сам по себе. Не первый и не последний разводится», — порадовался за отца двоих детей один из его фанатов.

Напомним, Муцениеце и Прилучный развелись 15 июня 2020 года.

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