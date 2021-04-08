«В прошлых жизнях пересекались»: Бондарчук вспомнила историю знакомства со вторым мужем

По словам женщины, это точно не была любовь с первого взгляда.

Актриса Ирина Безрукова попросила Светлану Бондарчук рассказать историю знакомства с ее вторым мужем Сергеем Харченко. 52-летняя светская львица ответила, что это произошло довольно банально, но затем добавила, что свою роль сыграл некий элемент мистики.

Бондарчук вспомнила, что это произошло на летней вечеринке. В тот день к ней подходили знакомиться несколько одиноких мужчин, и Сергей был среди них уже четвертым. Мужчина много говорил, но Светлана ничего не слышала из-за громкой музыки, а потом почему-то оставила ему свой телефон.

«Бывает такое странное ощущение, не знаю, поймешь ли, было такое ощущение, что я его знаю, — рассказала Бондарчук в YouTube-шоу Ирины Безруковой. — Как будто я где-то его то ли видела, то ли в прошлых каких-то жизнях пересекались… Я не могу сказать, что он мне понравился. Там даже не про это было. Вот как будто он откуда-то уже был в моей жизни».

Получивший номер знаменитости мужчина затем написал ей, пригласив выпить кофе.

«Я подумала: «Да не пойду я с ним пить кофе». И пошла. Ну вот как можно что-то объяснить? Это не было любовью никакой…» — вспоминает Светлана.

Она рассказала, что далее они много переписывались и уже в сообщениях она открыла для себя этого человека и подружилась с ним. В том же интервью Бондарчук призналась, что ее новый муж стал для нее лучшим другом, и они практически не ругаются между собой.

Напомним, что они поженились в августе 2020 года. У обоих есть дети от предыдущих браков.

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