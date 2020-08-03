Чем занимается и как выглядит Сергей Харченко, за которого выходит замуж Светлана Бондарчук

В августе известная журналистка и светская львица, бывшая жена Федора Бондарчука Светлана вновь выходит замуж. Ее новым избранником стал дизайнер Сергей Харченко, который на шесть лет моложе звезды. Известно, что пара уже живет вместе. Таким образом, Светлана доказывает, что и после 50 лет жизнь только начинается.

Выше личных обид

В 2016 году новость о разводе знаменитой пары Светланы и Федора Бондарчук прозвучала как гром среди ясного неба. Причиной разрыва супругов стал уход Федора к молодой актрисе Паулине Андреевой, на которой он впоследствии женился. Пара рассталась полюбовно, без упреков и взаимных оскорблений, сумев сохранить дружеские отношения.

Попытка номер три

Все эти четыре года после развода Светлана Бондарчук не плакала в подушку, а активно искала новую любовь. Так, за это время она успела завести романы с визажистом Lancome Алексеем Молчановым и фотографом Сергеем Табуновым. Но продолжения у этих ярких любовных историй не было.

Зато в жизни Светланы Бондарчук появился новый человек – дизайнер Сергей Харченко. И оказалось, что в этот раз все серьезно. В декабре 2018 года светская дива показала нового возлюбленного подписчикам, опубликовав совместные снимки с отдыха на Бали.

Сергей Харченко – дизайнер и путешественник

Сергей по профессии – дизайнер, руководит столичной студией Bestinspace Design, которая разрабатывает бренды и логотипы, занимается рекламой. Кроме того, Харченко является представителем и лицом фирмы «Тоска», которая создает одежду с концептуальными принтами. Светлана неоднократно помогала своему партнеру в продвижении его продуктов, рекламируя их у себя в Инстаграме.

Что касается личной жизни Сергея Харченко, то у него есть семилетняя дочь Юнна от предыдущих отношений. И, судя по количеству снимков в Инстаграме, мужчина ее просто обожает. Да и, похоже, что и Светлана тоже сумела подружиться с девочкой. Напомним, что у самой Светланы Бондарчук взрослые дети – 28-летний Сергей и 20-летняя Варвара.

Как и уже говорилось выше, совместным хобби пары являются путешествия. Вместе они придумали Youtube-канал «Света вокруг света», в рамках которого Светлана находит в поездках интересных собеседников и делает с ними интервью. Понятно, что сейчас, когда границы закрыты, о совместном увлечении пары, на время пришлось забыть… Но будем надеяться, что скоро ситуация изменится.

Пока же известно, что церемония бракосочетания якобы назначена на 15 августа. А подружкой невесты станет давняя подруга Светланы Бондарчук Надежда Оболенцева. Остальная же информация держится в строжайшем секрете.

Ну, а редакция Teleprogramma.pro желает будущим новобрачным счастья на многие годы.