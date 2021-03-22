Подруга Легкоступовой: «Валентина снилась мне, страдала, молила о помощи»

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль до сих пор пытается разобраться в причинах гибели матери. Она уверена в том, что к трагедии причастен вдовец артистки Юрий Фирсов.

Так, в своем недавнем интервью Анетта отметила, что ее мама на протяжении многих лет пила только лимонад. И Фирсов мог заставить ее употреблять алкоголь умышленно. По мнению Анетты Бриль, таким образом он хотел получить наследство жены.

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Анетта обратила внимание общественности на то, что Фирсов постоянно путается в показаниях. То он говорил о том, что видел падение Валентины, то признавался, что крепко спал в этот момент. То Юрий Фирсов утверждал, что ему не нужно наследство, а потом вдруг первый получил необходимые документы, напомнила Анетта Бриль. Сейчас же он живет в квартире Валентины Легкоступовой.

Почему Юрий Фирсов постоянно говорит разные вещи? На эти и другие вопросы Teleprogramma.pro ответила психолог и подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина.

«Валентина полностью оказалась во власти Фирсова»

— Елена, мог ли Юрий Фирсов действительно заставить свою жену крепко выпивать?

— Валечка попала в созависимые отношения, то есть, Юрий Фирсов как абьюзер мог на нее повлиять, потому что отгородил ее от окружения, от всех близких не просто так. Фирсов хотел подчинить ее жизнь своей. Но как все зависимые в отношениях люди Валентина просто растворилась в нем. Я знаю, что она очень ждала любви. Валя мечтала о сильном, ярком мужчине, и ей показалось, что Фирсов подходит на эту роль. Постепенно он ее порабощал.

А потом все это свелось к тому, что Валентина полностью оказалась в его власти. Она искренне полюбила, хотя человек оказался совсем неискренним. Мы это видим по последним поступкам Фирсова. Он, конечно, ее использовал и потихоньку втянул в свои пристрастия. В итоге Валентина разделила с ним все, в том числе и эту пагубную привычку. Произошло максимальное слияние, и человек уже жил своей жизнью. В какой-то момент, наверное, Валентине казалось, что это его сила. Но это и его слабость.

— Почему Юрий постоянно путается в показаниях? Это целенаправленное запутывание, или он действительно ничего не помнит?

— Зная специфику этого человека, можно предположить, что это было и есть целенаправленное запутывание. Но надо учитывать и состояние Юрия Фирсова, находившегося под влиянием алкоголя. Фирсов многое может не помнить и какие-то факты подстраивает под ситуацию. В одном случае ему задаются одни вопросы, в другом – другие.

Каждый раз ответы получаются разные, потому что нужно юлить и каким-то образом выходить из положения. Возможно, Фирсов помнит что-то отрывочное. Зная его уловки, скажу, что он пытается выйти сухим из воды, представить себя полностью чистым и незапятнанным, потому что он настроен на полноценную жизнь и не исключает возможности следующего романа. Тут может быть много вариантов.

— В прошлом интервью вы нам говорили, что сначала переписывались с Фирсовым, поскольку поверили в его невиновность. Затем же изменили свою точку зрения. А впоследствии Фирсов пытался связаться с вами снова?

— Мы с ним встречались еще в кулуарах на программах. Он говорил: «Лена, вы увидите, что я чист». Но мы не суд, чтобы делать заключения. В любом случае вина Фирсова заключается в том, что он вверг Валю в это состояние. Она много дней находилась в состоянии серьезного алкогольного опьянения, причем на фоне препаратов.

Фирсов все это знал и понятно, что ни к чему хорошему это Валентину не могло привести. Анетта и сама часто говорила, что ее матери нельзя пить. У нее было неусвовение алкоголя. Фирсов не обращал на это внимание, а преследовал какие-то свои цели. Поэтому для меня он не будет таким незапятнанным, каким хочет казаться.

Я планировала с ним связаться, возник еще какой-то повод. Тогда я и ходила в храм по его просьбе. Я была уверена, что такими вещами не шутят и не кривят душой. Но, видимо, это просто не тот человек, которому можно доверять.

«Детям Валентины важно знать правду»

— Как сейчас чувствуют себя дети Валентины – Анетта и Матвей?

— Такие стрессы не проходят ровно через сорок дней. Горевание продолжается. И волны переживания все-равно преследуют детей Валентины до сих пор. Анетта и Матвей страдают, тяжело переживают эту ситуацию. Им хочется добиться правды, знать, что же произошло на самом деле. Любой сын и дочь тоже чувствуют какую-то вину, что они не пришли на помощь. Они пытались прорваться, но Фирсов же отсекал всякие возможности.

В определенный момент убрали и меня. Когда я еще изначально выступила против Фирсова после рассказов Вали, она сократила общение со всеми, потому что уже тогда испытывала его серьезное влияние под воздействием флюидов.

— А нужно ли Анетте и Матвею знать правду? Может, наоборот, иногда незнание защищает от страданий…

— Знание им поможет. У них будет ясность и понимание, как ушла мама, и кто в этом виноват. Анетте и Матвею очень нужно знать, есть ли вина Юрия в уходе Вали, и насколько она однозначна. Это очень важно для памяти их мамы. Я думаю, что после раскрытия правды им действительно станет легче.

— Одно время вы говорили, что Валентина Легкоступова снится вам. А сейчас как?

— Вначале — постоянно. Две недели назад Валя мне снилась – умиротворенная, мы сидим и беседуем с ней о чем-то хорошем, но не об этой ситуации, а о жизни вообще. Она говорит, что все хорошо. А раньше во снах страдала, просила, молила о помощи, когда еще не был решен вопрос с прахом. Тогда я действительно ходила в церковь и заказывала сорокоуст, ставила свечки, в какой-то момент и от имени Фирсова. Сейчас уже все иначе, она очень редко приходит ко мне во сне.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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