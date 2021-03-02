«Поступок Фирсова напоминает рейдерский захват»: Жорин о действиях вдовца Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов вступил в права наследства, которое оставила ему покойная жена. Теперь по закону ему полагается одна четвертая часть от недвижимости супруги. Получив на руки свидетельство о вступлении в наследство, Юрий Фирсов фактически забаррикадировался в квартире, где жил вместе с Валентиной.

Также в СМИ появилась информация, что он сменил замки и при этом не пускает никого из родных певицы внутрь. Насколько правомочны действия Юрия Фирсова? И как получилось, что вдовец артистки захватил «всю власть» в свои руки?

С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к адвокату семьи Легкоступовых Сергею Жорину.

«Слово «забаррикадировался» – это, конечно, аллегория. Сейчас необязательно строить баррикады, достаточно просто поменять замки и никому не дать ключи, — поясняет Сергей Жорин. А дело было так. Юрий Фирсов, по всей видимости, считает себя главным наследником Валентины Легкоступовой. Именно поэтому он самый первый к открытию нотариальной конторы явился к нотариусу, получил свидетельство о вступлении в наследство и в считанные минуты оказался возле квартиры. К слову, никто из других наследников такого документа еще не получил. Потому что имущественная составляющая для родственников Валентины является не столь существенной, как сам факт потери близкого человека. Конечно, никто не предполагал, что Фирсов так поступит. Почему? Слушая его громкие заявления на федеральных каналах о том, что ему нужна была только любовь, а не наследство, мы понимали, что Фирсов в итоге передумает. Но предполагали, что раз ему полагается только одна четвертая от всего имущества, да и квартира там не бог весть какая, — недорогая, в Кузьминках, стоимостью около 7-8 миллионов рублей, он скажет: «Ну, покупайте у меня долю». Но ситуация повернулась по-другому.

— Почему же все так произошло?

— Никто не был готов к тому, что Фирсов побежит вскроет дверь и поменяет замки, притом, что ключи-то оставались у Анетты (дочери Валентины Легкоступвой – прим. ред.). То есть, он должен был с ней связаться и сказать: «Я хочу попасть в квартиру». Хотя сейчас Фирсов говорит, что ему срочно понадобились какие-то вещи. Но это неправда.

Поскольку в тот период, когда Фирсов еще не вступил в наследство, он обращался к Анетте со словами: «В квартире есть ключи от моей машины, и они мне срочно нужны». Анетта же ответила: «Ну, хорошо, приходи». Он прислал своего сына, но вместо ключей от машины сын тут же полез в тайник, про который ему онлайн рассказывал отец, достал оттуда восемь с половиной тысяч долларов и забрал их.

В тот момент ему никто не препятствовал. Да и конечно, если бы Фирсов сказал: «Я хочу осмотреть свою часть имущества», то ему бы дали ключи и не было бы никакого смысла ломать дверь.

Мы запросили видеозаписи с камер подъезда. И благодаря им увидели, что в этот же день неизвестные люди вывозили вещи из этой квартиры. После этого, конечно, было написано заявление в полицию.

— А как родные Валентины узнали о баррикадах Юрия Фирсова?

— Только из эфира популярного телевизионного шоу, где Фирсов, по-хозяйски разгуливая по квартире, театрально показывал, как падала Валентина Легкоступова, как она лежала и поднималась. Это тоже очень возмутило родных Валентины.

Потому что ранее Фирсов говорил, что не видел, как она упала. И вообще он тут ни при чем. А еще Юрий Фирсов показывал комнату сына певицы Матвея, утверждая, что не заходит туда.

Впоследствии Фирсов рассказал о том, что ждет, когда явятся родственники, попросят у него разрешения зайти в квартиру, и заплатят ему деньги за уборку. Также он возмущался тому факту, что Следственный комитет не убрал за собой после проведения следственных действий. В итоге Фирсову пришлось вызывать клининговую компанию. И потраченные деньги он планирует взыскать с родственников Валентины.

Родные певицы, конечно, в шоке, но они не станут уподобляться ему. Вскрывать дверь и ломать замки можно бесконечно, так можно сломать и всю квартиру. Фирсов говорит, что живет на одной четвертой площади, но по факту он занимает все пространство.

При этом он отмечает: «Ну, пускай родственники приходят сюда. И пусть бабушка (мама Валентины) с Матвеем живут в другой комнате, маленькой». Он же планирует занимать большую. А Анетта, по его словам, – пускай остается в коридоре. Мол, кто первый пришел, того и тапки.

Фирсов понимал, что ни мама, ни сын Валентины в квартире жить не будут, поэтому он фактически завладел ею. Когда у сына Валентины произошла потасовка с ее мужем, Матвей был вынужден уехать из этой квартиры. Фирсов выбил дверь комнаты, и по своему собственному выражению, надавал Матвею «лещей». Вместо того чтобы снять квартиру для любимой женщины, он пошел на такой поступок.

Но Фирсов со своей жадностью не учел одного момента. Существует закон 1998 года о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, где четко сказано: а когда же возникает право собственности на недвижимое имущество. А она возникает с момента государственной регистрации и внесения соответствующей записи (раньше она называлась ЕГРП – Единый государственный реестр прав), а сейчас это Единый реестр прав на недвижимое имущество.

По закону, либо нотариусу, либо самому Фирсову положено отправить документы в Росреестр, который и должен зарегистрировать переход права собственности. Поскольку он поторопился, то не сделал этого. Поэтому в момент проникновения в квартиру он еще не был собственником недвижимого имущества.

— Вы планируете привлекать к решению этой проблемы закон?

— Я не буду раскрывать всех наших задач. Но, безусловно, мы будем реагировать на все эти безобразия в установленном законом порядке. Фирсов, по сути, уже раскрыл свое лицо. Представляя себя миллионером, покупающим шубы и бриллианты, он занял эту квартиру так, что его действия стали напоминать рейдерский захват. При этом Фирсов говорит, что он чуть ли не бомж, ему не на что жить, и он устал скитаться.

Но возникает вопрос: «Человек, живший в браке 40 дней, где ты жил до этого? Сколько стоит аренда квартиры в таком районе? Ну, примерно 40 000 рублей. Для взрослого мужчины это не такие уж большие деньги.

Мы считаем, что его действия неправомерные. Также мы отреагировали на обвинения Фирсова в адрес родственников Валентины, что они якобы украли какие-то шубы. При этом он не предъявляет никаких подтверждений, что что-то оплачивал. Я не буду давать морально-этическую оценку его действиям, но в правовом русле мы отреагируем на них.

Это безобразие не будет происходить вечно. Существуют механизмы, как на него отреагировать, что мы, собственно, и сделали.

— Много говорилось о том, что в отношении Юрия Фирсова может быть возбуждено уголовное дело… Как сейчас складывается эта ситуация?

— Анетта связывалась со следователем. А он говорит, что пока никакого решения не принято. Сам Юрий Фирсов имеет информацию, что уже выносилось пять отказных постановлений. Также он утверждает, что гематомы у ссадины у Валентины появились в тот момент, когда врачи неаккуратно несли ее на носилках. Из-за этого Следственному комитету пришлось назначить экспертизу по поводу ошибки врачей.

Конечно, мы доверяем следователю, но пока никакого процессуального решения нет. Мы ждем окончательного постановления, чтобы познакомиться со всеми материалами проверки и допросами самого Фирсова.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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