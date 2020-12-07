«Фирсов мог использовать технику «Бомбардировка любовью»: подруги Легкоступовой — о ее муже

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль начала собственное расследование гибели своей матери. Она уверена в том, что смерть певицы была неслучайной. И к трагедии мог быть причастен муж Валентины – яхтсмен Юрий Фирсов. Анетту поддерживают и подруги артистки – психолог Елена Перелыгина и певица Ольга Зарубина.

Елена подозревает, что Фирсов мог быть домашним тираном и в отношениях с певицей применять те же психологические приемы, которые используют спецслужбы при вербовке.

Ольга Зарубина же вспомнила, какой грустной была Валентина Легкоступова, когда только встречалась с будущим мужем. О своих подозрениях подруги певицы рассказали в интервью Teleprogramma.pro.

Елена Перелыгина: «Фирсов мог использовать технику «Бомбардировка любовью»

— Елена, случайно наткнулись на одно ваше интервью, где вы защищаете Юрия. Меж тем большинство родных и друзей Валентины Легкоступовой высказывали противоположное мнение. Что вы все-таки думаете обо всей этой истории?

— Видимо, это были старые данные. Сначала я действительно придерживалась той же позиции, что и все. Потому что Валюша очень неожиданно и так трагически для нас ушла. И у Юрия была очень странная роль в этой истории.

Я знаю некоторые секреты Валентины, которые она раскрывала мне при жизни. Видимо, меня потрясло то, что Валя постоянно приходила ко мне во сне. Я видела, что она страдала и будто не находила себе места.

После этих сновидений я стала писать Юрию в соцсетях, у меня не было его телефона. Некоторое время он мне не отвечал, поскольку находился на регате. Но затем мы стали активно переписываться, Фирсов писал о Валентине такие трогательные слова, что я стала ему сопереживать.

И через него как будто происходила связь с Валей. И слова Фирсова о любви, что жена постоянно снится ему, меня растрогали. Я встала на сторону Юрия, начала его защищать. Помню, как он даже попросил меня сходить в церковь накануне праздника иконы Казанской божьей матери. Я поставила за него свечки на сорокоуст.

Но потом я побывала на программе «Док-ток» с Ксенией Собчак и услышала о том, что на теле Валентины обнаружены многочисленные травмы.

Когда я узнала подробности этой истории, что были удержания, подумала, что здесь замешан кто-то третий. В голову приходила мысль, что все-таки это может быть вина Юрия. Но мы ведь не судьи, чтобы вот так запросто выносить приговор.

Тем не менее, я вернулась к своей первоначальной позиции, что он действительно может быть причастен к трагедии. После этой программы я снова стала ему писать сообщения. Не могла вымолвить ни слова, потому что эти факты меня шокировали. Невольно вспоминались страдания Аннеточки.

Вспомнилось и то, что до этого момента Фирсов присылал разные фото и видео частного характера, вплоть до того, где они с Валентиной целуются. Оценив ситуацию объективно, как профессионал, я подумала: «А для чего все это?»

Я стала расспрашивать Юрия: «Ты что, бил Валентину? Почему она была настолько пьяна? И в этой истории есть признаки удержания» После этого Фирсов стал агрессивен в своих ответах и сразу же написал, что ему неинтересно это общение. Мол, он думал, что мы с ним заодно, а оказывается, что нет.

Затем Фирсов сказал: «Елена, я расцениваю это как предательство». Я же ответила, что: «Насильно мил не будешь. Но мне это все подозрительно».

После чего я сделала вывод, что у человека, наверное, рыльце в пушку.

— Похож ли Юрий Фирсов на домашнего тирана? Хотелось бы узнать ваше мнение как психолога.

— Похож. Мне как специалисту было интересно изучить этого человека, но в какой-то момент человеческое начало преобладать.

Тем не менее, домашние тираны именно так себя и ведут: втираются в доверие к жертве, а затем начинают доминировать, поглощать ее жизнь. И в результате человек лишается каких-то своих личностных качеств, растворяется в партнере.

Дальше следуют проявления агрессии, вплоть до физического воздействия. Такие люди часто выбирают в спутники ярких личностей, поскольку для них это некая победа. Это все нарциссические черты, такие люди и становятся агрессорами.

Я почувствовала привычную модель его поведения на себе. И уже здесь не было место сантиментам. Это Нарцисс, абьюзер – все стандартно.

— Что характеризует подобных личностей?

— Нарциссы пытаются получить в отношениях собственную ценность, которую они не ощущают в жизни. Им надо доминировать, встать над партнером и диктовать свои условия.

Кстати, поначалу они так красиво ухаживают, что настрадавшиеся женщины, мечтающие о своем принце, верят им. К тому же Валентина, романтичная, творческая, очень эмоциональная, попала под такое влияние. Кстати, я ее предупреждала, что на фото изображен такой любящий себя павлин. И рассказы Валентины о том, как Фирсов ее добивается — планомерно, долго и настойчиво, лишь подтверждали мою мысль. Но она уже была под его влиянием…

— Недавно Анетта Бриль обнародовала телефонную переписку Фирсова со своей мамой. Благодаря этому общественность узнала, что яхтсмен присылал певице фото разных полуголых красоток, тем самым провоцируя ее на ревность. Зачем, на ваш профессиональный взгляд, он так поступал?

— Существует понятие пикапа, которое взято из жизни Нарцисса, потому что у них это в природе. Но эти модели используются для того, чтобы женщину вербовать в отношения.

Есть простые способы, когда девушек завлекают на одну ночь. А более продвинутые пикаперы используют технологии под названием «Бомбардировка любовью». Часто в секты и террористические организации вербуют именно такими методами – через любовь. Такие методы нередко используют спецслужбы. И одна из техник как раз – это появление конкурента.

На определенном этапе такой человек заявляет партнеру, что у него есть соперник. И жертва зажигается этим ажиотажем при таком факте. Пикаперы также часто используют эмоциональные качели, когда тебе сначала обещают большую любовь, а потом вообще проявляют абсолютное равнодушие. Это очень сильно зомбирует и постоянно заставляет думать о человеке. Жертва задается вопросом: «А что я сделала не так?»

Затем человек отдаляется от близких, перестает выполнять свои привычные дела и становится настолько эмоционально зависим, что думает только об одном – как вернуть расположение объекта страсти. Думаю, что так и произошло с Валентиной.

— Вы согласны с Анеттой Бриль по поводу необходимости возбуждения уголовного дела по факту трагедии?

— Конечно. Нужно выяснить правду и все обстоятельства этого дела, чтобы оно было завершено. И чтобы в душе тоже возникла завершенность. Ведь если какие-то важные процессы не закончены, это будет висеть над человеком дамокловым мечом. Тем более если речь идет о маме, как в случае с Анеттой. Это всегда будет оттягивать жизненную энергию. Поэтому это очень важно решить.

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Ольга Зарубина: «Фирсов напоминает психопата»

— Я тоже полностью поддерживаю инициативу Анетты возбудить уголовное дело. Когда в жизнь близкого человека вторгается товарищ, который пьет на протяжении многих лет, (конечно, с периодами отдыха и лечения), значит, у него уже нарушена психика, — поясняет Ольга Зарубина. — В определенный момент такой человек может быть опасен. Безусловно, он не станет отвечать за свои поступки и действия. У него могут быть резкие перепады настроения. Поэтому, конечно, я понимаю волнение детей Валентины, когда Фирсов вообще появился в ее жизни.

Видимо, они что-то увидели, что-то почувствовали. Конечно, у Валентины все перекрыло от счастья и любви.

— Что вы вообще думаете о Юрии Фирсове?

— Мне кажется, что в Фирсове есть некий элемент психопатии. И он относится к числу психопатов. Психопаты, безусловно, садисты и могут повышать свою самооценку с помощью сексуальных извращений.

Меня смутило и то, что Фирсов закрывал окна, не выпускал ее, не давал ни с кем общаться. Стремление оградить партнера от общества – это один из признаков психопата. Эти люди очень страшные, хорошо адаптированы в обществе, и их довольно сложно распознать.

Вообще, нужно было даже раньше инициировать возбуждение уголовного дела. Неспроста в комнате Валентины обнаружили кровь. Человек никогда не пил, не имел проблем с алкоголем и вдруг падает так, что разбивается до смерти.

Смущает также тот факт, что Фирсов не только расписался с Валентиной, но и тут же повел ее венчаться. Зачем? Чтобы прихватить партнера навсегда. Просто человек попался. Такие личности умеют влюбить в себя. Поэтому Анетта правильно делает, что хочет добиться расследования этого дела. Это не должно оставаться безнаказанным.

— А вы знали мужа Валентины Легкоступовой лично?

— Просто я видела их совместное фото. Иногда человека можно определить по первому ощущению. Конечно, оно может быть и обманчивым, потому что есть вспыльчивые, эмоциональные и импульсивные люди. И у них проявляются эти качества, они могут вытворять разные нехорошие вещи. Но даже по внешнему виду он не понравился мне сразу. У Юрия Фирсова какое-то женское лицо.

И когда я его впервые увидела, у меня будто все внутри екнуло. Вспоминается и то, что год назад я ездила с Валентиной на гастроли. И уже тогда они были знакомы. Но я не увидела в ее глазах счастья.

Знаете, когда человек влюблен, он летает. У него и глаза другие, и взгляд. А она же была поникшая, несчастная и вся в каких-то болячках.

— Валентина Легкоступова жаловалась на Юрия Фирсова?

— Не жаловалась, нет. Валентина вообще была закрытым человеком. Никому не доверяла, потому что сейчас доверять кому-либо сложно вообще. Она не впускала в свою личную жизнь никого. С одной стороны, это правильно, а с другой, нашлись бы люди, которые помогли бы Вале и могли заронить в ее душе зерно сомнения. Но теперь уже поздно…

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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