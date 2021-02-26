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Михайлов, Спиридонова, Воробьев: кто выступит на концерте «Объяснение в любви»

Teleprogramma.pro оглашает список артистов, которые выступят в Crocus City Hall накануне 8 марта.

Михайлов, Спиридонова, Воробьев: кто выступит на концерте «Объяснение в любви»
Участник концерта «Объяснение в любви» Стас Михайлов. Фото: Лариса Кудрявцева/ «Экспресс-газета»

Культурная жизнь столицы потихоньку восстанавливается после пика пандемии. Так, 5 марта в 20:00 в Crocus City Hall состоится концерт «Объяснение в любви», телеверсия которого будет показана на Первом канале в Международный женский день! Крупное творческое событие порадует не только звездным составом участников, но и неожиданными дуэтами.

Так, для зрителей выступят Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Интарс Бусулис, Анастасия Спиридонова, Алексей Воробьев, Ани Лорак, Дмитрий Маликов и многие другие знаменитые исполнители. Чтобы порадовать зрителей, они объединятся в неожиданные тандемы и споют о любви к прекрасной половине человечества.

Участница концерта «Объяснение в любви» Анастасия Спиридонова. Фото:
Участница концерта «Объяснение в любви» Анастасия Спиридонова. Фото: Борис Кудрявов / «Экспресс-газета»

«Крокус Сити Холл, как и все артисты, скучал по большим концертам, теплой атмосфере в зале и главное — по нашим дорогим зрителям, поэтому эта встреча будет для всех нас по-настоящему долгожданной. Накануне праздника музыканты подарят всем пришедшим на концерт весеннее настроение», — поясняет представитель Крокус Сити Холла Алина Хусаинова.

По ее словам, высокий уровень организации и подготовки, соблюдение всех необходимых мер предосторожности, особое внимание к комфорту и уюту зрителей, праздничная атмосфера и поистине звездный состав артистов — в этот вечер будут созданы все условия для того, чтобы пришедшие гости забыли обо всех своих проблемах и насладились музыкой.

Приходите на концерт!

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Crocus City HallАнастасия Спиридоноваконцерт «Объяснение в любви»Стас Михайлов