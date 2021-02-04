«Невероятный опыт!»: Анастасия Спиридонова назвала новый сезон «Точь-в-точь» очень сильным

С 14 февраля на Первом канале стартует новый сезон шоу «Точь-в-точь». Одна из его участниц, певица Анастасия Спиридонова, рассказала своим подписчикам в Instagram, что грядущие выпуски программы будут очень сильными, так как в них участвует множество талантливых артистов, конкуренция будет на высоте.

«Участие в новом сезоне шоу «Точь-в-точь» — невероятный опыт! Со множеством страхов, сомнений, смелых решений, массой смеха и улыбок и даже слез, — призналась певица. — Было интересно наблюдать за другими участниками и восхищаться ими!»

36-летняя артистка пообещала зрителям, что и сама покажет невероятные эксперименты по смене образа и примерке на себя другой личности. Для затравки она опубликовала фото из гримерки, на которой красуется с накладной лысиной. Интересно, кого именно она будет изображать в этом номере?

Напомним, Анастасия Спиридонова является финалисткой шоу «Голос» 2012 года и победителем первого сезона проекта «Три аккорда». В 2017-м ей удалось собрать Кремлевский дворец на сольный концерт. И вот артистка продолжает свое яркое шествие по телешоу. Пожелаем ей удачи!

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