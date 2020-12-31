«Самое незабываемое событие»: Стас Михайлов рассказал, что сделало его свадьбу уникальной

Стас Михайлов в этом году отметил 51-летие. За его плечами есть разводы, но вот уже почти 15 лет он счастлив в браке с Инной, бывшей женой футболиста Андрея Канчельскиса. У них всего шестеро детей. Общие из них только младшие дочки Мария и Иванна. Однако артист с теплотой относится к наследникам возлюбленной от прошлых отношений и к своим старшим детям. В соцсети он часто делится семейными кадрами.

В авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Стас Михайлов ответил на самые популярные запросы о себе. Он объявил, как относится к пластике и признался, что его старший пасынок Андрей скоро женится на гречанке. Также артист вспомнил о своей свадьбе, на которую он позвал только самых близких и родных. Влюбленные устроили банкет в Париже спустя год после того, как расписались в ЗАГСе. Гостям они оплатили билеты и проживание.

«Сделать что-то подобное сейчас было бы невозможно. Но помогло стечение обстоятельств. Какой интересный нашелся замок, как было все организовано, какие замечательные были гости, как все прошло на одном дыхании. Хотя свадьба длилась три дня. И это было самое незабываемое событие для нас», — признался Михайлов.

Он отметил, что тогда у него еще не было возможности зарабатывать очень много. Но певец осознал, что жену можно сделать счастливой необычным проведением свадьбы, а не количеством денег. Более того, Стас отметил, что путешествие запомнилось всем и оставило сильные впечатления.

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