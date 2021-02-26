«Цивин приобщил Дрожжину к криминальному миру»: Рудинштейн раскрыл еще один секрет пары

В «сериале» с участием актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина продолжают появляться неожиданные сюжетные повороты. Так, недавно в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ актриса Карина Мишулина рассказала, что в свое время ее отец – знаменитый актер Спартак Мишулин – помог Дрожжиной приобрести первые две квартиры в центре столицы.

Во многом, свою роль сыграло и то, что Наталья Дрожжина воспользовалась случаем, когда желающих покупать недвижимость особо не было и принялась скупать жилье. Это и помогло ей решить пресловутый квартирный вопрос.

Карина Мишулина раскрыла и еще один любопытный факт. Оказывается, ее отец был понятым в то время, когда арестовали Бориса Буряце – актера, впоследствии ставшего криминальным авторитетом и занимавшегося сбытом драгоценностей. Наталье Дрожжиной приписывали с ним роман. А племянник Буряце вообще рассказал, что Дрожжина вышла замуж за его дядю как раз в период его пребывания в колонии.

Кстати, по словам Карины, Спартак Мишулин отказался присутствовать при подсчете драгоценностей в доме Бориса Буряце, поскольку считал, что это история запятнает его имя.

Teleprogramma.pro попросила известного продюсера Марка Рудинштейна как человека хорошо знакомого со Спартаком Мишулиным прояснить некоторые детали этой истории.

— Марк, что вам известно об отношениях Цивина и Дрожжиной с семейством Мишулиных?

— Во время инцидента с участием сына Спартака Мишулина Тимура Еремеева (когда Тимур пришел на Первый канал и объявил, что является внебрачным сыном Мишулина, начались разборки с привлечением жены и дочери Спартака Мишулина Карины – прим. ред.), они выступали на стороне Карины, а я — на стороне Тимура. В итоге дело дошло до большого скандала. Это были те моменты, когда Дрожжина и Цивин пытались ближе подобраться к семейству Мишулиных. В частности, к его жене.

Поскольку передач было много, Дрожжина и Цивин каждый раз заговаривали о том, что готовы помочь Мишулиным в решении вопроса с Тимуром, в расчете на то, что смогут влезть в семью. Но я не понимал толком, что они хотят ухватить. Поэтому мне даже сложно комментировать это.

— А что вы знаете о том, что Спартак Мишулин помог Наталье Дрожжиной приобрести жилье?

— Я думаю, что это выдумка. Насколько я знаю, до скандала с участием Тимура, Дрожжина не была знакома с Мишулиными. Эта пара обычно появляется на волне каких-то инцидентов. Вот это мне точно известно.

— Также в СМИ появлялась информация, что Наталья Дрожжина при участии Бориса Буряце втянула Михаила Цивина в мир криминала…

— А может, наоборот? Цивин уже давно влез в преступный мир, связанный с бриллиантами. И подтолкнул Дрожжину в артистический круг для того, чтобы она стала чуть ли не президентом Гильдии киноактеров. Там можно было узнавать многие актерские тайны: Зои Федоровой и других артистов.

Михаил Цивин всем заправлял, а его жена влезала в актерскую среду, очень много узнавала о финансовых делах артистов. Дрожжина приобщила его к театральному миру, а Цивин ее — к криминальному.

Вообще, о Михаиле Цивине можно говорить много. Например, о том, что он называл себя помощником депутата. А дальше рассуждайте, что все депутаты имеют поддержку преступной группировки. Дело даже дошло до того, что однажды мы с Цивиным подрались на телевидении. Он мог бы меня убить, если бы не промахнулся.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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