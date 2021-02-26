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«Цивин приобщил Дрожжину к криминальному миру»: Рудинштейн раскрыл еще один секрет пары

Известный продюсер рассказал Teleprogramma.pro, как Михаил Цивин был связан с миром преступности.

«Цивин приобщил Дрожжину к криминальному миру»: Рудинштейн раскрыл еще один секрет пары
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

В «сериале» с участием актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина продолжают появляться неожиданные сюжетные повороты. Так, недавно в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ актриса Карина Мишулина рассказала, что в свое время ее отец – знаменитый актер Спартак Мишулин – помог Дрожжиной приобрести первые две квартиры в центре столицы.

Во многом, свою роль сыграло и то, что Наталья Дрожжина воспользовалась случаем, когда желающих покупать недвижимость особо не было и принялась скупать жилье. Это и помогло ей решить пресловутый квартирный вопрос.

Карина Мишулина раскрыла и еще один любопытный факт. Оказывается, ее отец был понятым в то время, когда арестовали Бориса Буряце – актера, впоследствии ставшего криминальным авторитетом и занимавшегося сбытом драгоценностей. Наталье Дрожжиной приписывали с ним роман. А племянник Буряце вообще рассказал, что Дрожжина вышла замуж за его дядю как раз в период его пребывания в колонии.

Кстати, по словам Карины, Спартак Мишулин отказался присутствовать при подсчете драгоценностей в доме Бориса Буряце, поскольку считал, что это история запятнает его имя.

Teleprogramma.pro попросила известного продюсера Марка Рудинштейна как человека хорошо знакомого со Спартаком Мишулиным прояснить некоторые детали этой истории.

Марк Рудинштейн. Фото:
Марк Рудинштейн. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

— Марк, что вам известно об отношениях Цивина и Дрожжиной с семейством Мишулиных?    

— Во время инцидента с участием сына Спартака Мишулина Тимура Еремеева (когда Тимур пришел на Первый канал и объявил, что является внебрачным сыном Мишулина, начались разборки с привлечением жены и дочери Спартака Мишулина Карины – прим. ред.), они выступали на стороне Карины, а я — на стороне Тимура. В итоге дело дошло до большого скандала. Это были те моменты, когда Дрожжина и Цивин пытались ближе подобраться к семейству Мишулиных. В частности, к его жене.

Поскольку передач было много, Дрожжина и Цивин каждый раз заговаривали о том, что готовы помочь Мишулиным в решении вопроса с Тимуром, в расчете на то, что смогут влезть в семью. Но я не понимал толком, что они хотят ухватить. Поэтому мне даже сложно комментировать это.

— А что вы знаете о том, что Спартак Мишулин помог Наталье Дрожжиной приобрести жилье?

— Я думаю, что это выдумка. Насколько я знаю, до скандала с участием Тимура, Дрожжина не была знакома с Мишулиными. Эта пара обычно появляется на волне каких-то инцидентов. Вот это мне точно известно.

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото:
Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Фото: Анатолий Мелихов/ КП

— Также в СМИ появлялась информация, что Наталья Дрожжина при участии Бориса Буряце втянула Михаила Цивина в мир криминала…

— А может, наоборот? Цивин уже давно влез в преступный мир, связанный с бриллиантами. И  подтолкнул Дрожжину в артистический круг для того, чтобы она стала чуть ли не президентом Гильдии киноактеров. Там можно было узнавать многие актерские тайны: Зои Федоровой и других артистов.

Михаил Цивин всем заправлял, а его жена влезала в актерскую среду, очень много узнавала о финансовых делах артистов. Дрожжина приобщила его к театральному миру, а Цивин ее — к криминальному.

Вообще, о Михаиле Цивине можно говорить много. Например, о том, что он называл себя помощником депутата. А дальше рассуждайте, что все депутаты имеют поддержку преступной группировки. Дело даже дошло до того, что однажды мы с Цивиным подрались на телевидении. Он мог бы меня убить, если бы не промахнулся.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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Карина МишулинаМарк РудинштейнМихаил ЦивинНаталья ДрожжинаСпартак Мишулин