Марк Рудинштейн: «Цивин и Дрожжина пытались влезть в семью Спартака Мишулина, мы даже подрались»

Дело Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, обвиненных в присвоении имущества семьи Баталовых, обрастает новыми подробностями. В СМИ появились сведения о других жертвах семейной пары.

Юрист Людмила Барковская заявила порталу Teleprogramma.pro, что Цивин и Дрожжина уже не первый год совершают сделки с недвижимостью. И, судя по всему, их давно испортил квартирный вопрос.

«Я когда-то вела дело, где Цивин и Дрожжина были ответчиками. Оно тоже касалось разных квартир, в том числе и недвижимости на Кутузовском проспекте. И тогда мы это дело выиграли, — рассказала Людмила. — В то время моей доверительницей являлась женщина, столкнувшаяся с этой парой. Я вела дело, лично встречалась с Цивиным».

— Расскажите, пожалуйста, про это дело.

— Это был стандартный спор, который часто возникает в общей юрисдикции. Когда в квартире несколько собственников, один из которых решает что-то продать, то он обязан предложить это другим. Часто этот момент пытаются обойти, в том числе и по личным мотивам, каким-то экономическим соображениям.

И если у другого собственника возникает намерение выкупить квартиру, то этот вопрос решается через суд. Это достаточно распространенные споры, по которым сложилась обширная судебная практика. В этом деле фигурировало имя Натальи Дрожжиной, а Цивин являлся ее представителем. Это была неприятная, совсем не интеллигентная история, которая касалась в том числе и нарушений неприкосновенности частной жизни.

— Как вы думаете, ваш рассказ может хоть как-то повлиять на дело Дрожжиной и Цивина?

— Я думаю, если уголовные дела, касающиеся данных лиц, будут тщательно вестись, то этот эпизод, безусловно, войдет. Судя по всему, данные граждане совершили много сделок с объектами недвижимости. Это не противозаконно. И дело не в количестве сделок, а в их качестве. Но как я поняла, часто эти сделки были очень сомнительными.

Конечно, одного этого дела мало. Но если в уголовном деле соберут все эпизоды, то общая картина станет более ясной.

Меж тем в СМИ называются и громкие имена, на которые клевали Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Так, сын Людмилы Касаткиной Алексей Колесов рассказал, что когда-то пара пыталась обработать и его маму. Но Алексей вовремя проявил бдительность и не подпустил пару к маме.

В одном из своих интервью экс-руководитель кинофестиваля «Кинотавр», продюсер Марк Рудинштейн рассказал, что пара пыталась втереться в доверие и к актрисе Наталье Фатеевой. Но, к счастью, этого не произошло.

«Повлияло то, что они со своими желаниями слишком много где засветились и всех утомили, — отметил продюсер. — Это не сколько моя заслуга, столько обстоятельства. Я их тогда мало знал. И сказал Наталье Фатеевой: «Не советую с ними связываться».

Марк Рудинштейн: «Я выдворил эту пару с парохода»

В беседе с Teleprogramma.pro Марк Рудинштейн рассказал, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин то и дело появлялись на разных фуршетах и банкетах (один мой знакомый называет таких товарищей «стололазами» — Авт.). На таких хлебосольных мероприятиях супруги не только явствовали, но и пытались завязать нужные связи и знакомства.

«Они постоянно пытались попасть ко мне на «Кинотавр». Я их не пускал. Тогда они старались пробиться на кинофестиваль через моих помощников. Звонили от имени депутата Государственной думы. Цивин восклицал: «Да как же вы не знаете, кто я?» Он обычно представлялся помощником депутата. Я бросал трубку, больше ничего не говорил и не пускал его на свои мероприятия. Но они везде пролазили, делая фальшивые билеты. Дрожжина и Цивин умудрялись даже попадать в круиз на пароходе, который мы организовывали в рамках кинофестиваля «Кинотавр». В одной из таких поездок они воспользовались прошлогодними билетами. Мы успели немного отъехать, но остановились на берегу Москвы-реки, и в это время я их выдворил с парохода. Дрожжина и Цивин умудрились пролезть и в Гильдию актеров, везде сидели на первом ряду, только ко мне не попадали. Они настолько неприятные люди, что, когда началась эта история, для меня это не было секретом. Я не поленился и полез к своему знакомому в полицию и мне показали материалы о 17 отнятых ими квартир. Поэтому я не хочу говорить об этих людях. Подумать только, что можно обмануть больного ребенка и пожилую женщину. Они взяли Баталовых на абордаж», — поделился Рудинштейн.

— А знаете ли вы еще людей, к которым пара хотела втереться в доверие?

— Много историй, в основном связанных с пожилыми артистами. Поскольку они состоят в Гильдии киноактеров, то всегда знали, кто нуждается в помощи, живет один. И они к ним приходили и настаивали на том, что будут помогать всю жизнь и просили доверенности на квартиру.

Кстати, когда случилась история с появлением внебрачного сына Спартака Мишулина Тимура Еремеева, они выступали в защиту Карины Мишулиной. Видимо, надеялись, что им перепадет какая-то часть наследства. Тогда мы даже подрались, поскольку это было низко и подло. Я знал мать Мишулина (Тимура – прим. ред.) и присутствовал при зарождении этой любви.

Иван Коробов: «Это честные и благородные люди»

Teleprogramma.pro обратилась за комментариями к Карине Мишулиной, чтобы узнать, что она думает по поводу высказывания Марка Рудинштейна.

«Это неправда. Ту грязь, которая сейчас на них льется, я считаю ее совершенно безоснованной. Многие нам звонят с этим вопросом, — пояснил муж и директор Карины Мишулиной Иван Коробов. — Но мы ничего комментировать не будем. Скажу только, что это хорошие честные благородные люди. Я знаю, что у Михаила Семеновича (Цивина — прим. ред.) и Рудинштейна был конфликт. И видимо, он ему и вредит на этой почве».

Ну, а Teleprogramma.pro, стараясь быть объективной ко всем участникам этой истории, будет следить за развитием событий