«Оставьте меня в покое!»: Панкратов-Черный отказался говорить о Дрожжиной и Цивине

Актер, всегда заступавшийся за опорочившую себя пару, вдруг резко отреагировал на упоминание о них.

Известный артист Александр Панкратов-Черный дал понять, что больше ничего не хочет слышать об опальной паре — актрисе Наталье Дрожжиной и юристе Михаиле Цивине. Еще недавно заступавшийся за супругов, которые сейчас находятся под следствием из-за истории с имуществом покойного Алексея Баталова, на этот раз Панкратов-Черный был довольно резок.

Корреспондент Teleprogramma.pro набрал номер Александра Васильевича, чтобы услышать его мнение в связи с нашумевшей историей о браке Натальи Дрожжиной с криминальным авторитетом Борисом Буряце. Но едва услышав фамилию актрисы, Панкратов-Черный вскипел.

«Оставьте меня в покое! Ничего не хочу говорить», — сказал артист и повесил трубку.

Напомним, речь идет об истории полувековой давности, которая на днях стала достоянием общественности.

Племянник криминального авторитета Бориса Буряце, который промышлял кражами драгоценностей, рассказал, что его дядюшка был женат на Наталье Дрожжиной. Якобы она приезжала ему в колонию для регистрации брака.

«Свадьба была у них прямо в колонии. Она любила его несусветно», — рассказал родственник Буряце в программе «Новые русские сенсации» телеканала НТВ.

В доказательство своих слов мужчина показал снимок, который был сделан в день бракосочетания Буряце и Дрожжиной.

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