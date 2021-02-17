«Кто в молодости не чудил?»: актриса Скороходова – о возможной связи Дрожжиной и Цивина с криминалом

В истории актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества актера Алексея Баталова, возник новый неожиданный поворот. На этот раз в СМИ появилась информация, что Наталья была замужем за советским певцом, фаворитом Галины Брежневой, впоследствии вступившим на путь криминала Борисом Буряце.

Буряце начинал свою карьеру со службы в театрах: цыганском театре «Ромэн», Московском театре оперетты и даже успел блеснуть на сцене Большого театра. Однако прославился он своим не драматическим, а криминальным талантом.

В этого харизматичного мужчину цыганских кровей была влюблена дочь генсека СССР Леонида Брежнева Галина Брежнева и делала все возможное, чтобы он ни в чем не нуждался.

Находясь под покровительством влиятельной женщины, Буряце занимался спекуляцией с валютой и бриллиантами, а также кражей драгоценностей. И в некоторых его делах якобы была замешана актриса Наталья Дрожжина.

После того как Бориса Буряце арестовали, Дрожжина стала единственной, кто протянул ему руку помощи. Она была настолько влюблена в Бориса, что вышла за него замуж прямо в колонии. Ведь заключение брака значительно упрощало процесс передачи посылок. Об этом журналистам программы «Новые русские сенсации» рассказал племянник Буряце.

По его словам, Михаил Цивин также появился в жизни Натальи Дрожжиной неслучайно. Якобы актриса рассказала Борису Буряце, что она знакома с пожилыми артистами, которые могут оставить хорошее наследство. Криминальный авторитет же ответил, что они нуждаются в помощи хорошего юриста.

Насколько эта история правдива? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратились к актрисе Елене Скороходовой, которая ранее выступала в защиту Михаила Цивина и его супруги.

— Вы давно знакомы с Натальей Дрожжиной?

— Не могу сказать, когда мы познакомились. Просто пересекались на разных мероприятиях, здоровались, обменивались какими-то словами. Наталья Георгиевна производила приятное впечатление. Всегда была с одним и тем же кавалером — законным мужем. Крепкие семейные союзы в этой среде — редкость, поэтому мне их пара импонировала. Но мы не были друзьями.

— Как считаете, почему сейчас так активно очерняется имя этой семьи?

— Не знаю, почему скандал достиг таких масштабов. Ощущение, что в обществе, в принципе, появилась потребность: травить, издеваться, унижать. Причем под видом борьбы за справедливость. И Цивин с Дрожжиной оказались идеальным объектом.

Посмотрите, что творится в интернете в разных обсуждениях, какая идет остервенелая грызня анонимов за «правду». Цепляются ко всем. У меня уже все дефекты внешности и одежды разобрали по частям. Для чего людям это надо? Чтобы компенсировать свои неудовлетворенности жизнью. Любовь иссякла в нашем мире, та любовь, о которой говорил Христос.

— С каждым днем всплывают все новые факты о деятельности опальной пары. Вот недавно журналисты раскопали, что якобы Наталья Дрожжина до брака с Михаила Цивиным была замужем за певцом Борисом Буряце, впоследствии ставшим криминальным авторитетом. Причем свадьба прошла прямо в колонии. Вы что-то знаете про эту историю? Насколько она имеет под собой реальную почву?

— Ничего не знаю про эту историю и не хочу знать. Там уже какая-то агония началась, по-моему. Ни дня без пинка в адрес Цивина и Дрожжиной. А если повода нет, так его придумывают. Да мало ли что было полвека назад? Кто в молодости не чудил? Я знаю только то, что они не обворовывали семью Баталова.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!