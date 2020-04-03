Елена Скороходова вернулась на ТВ, чтобы помочь москвичам пережить режим самоизоляции

4 апреля на телеканале «Москва Доверие» стартует новый проект — «Делаем вместе». Его цель — помочь людям старшего поколения легче пережить вынужденную изоляцию. В нынешнее время, когда прогулка в парке или поездка на дачу не являются хорошей идеей, взрослым людям расскажут, как правильно поддерживать себя во время карантина, не потерять мышечный тонус и не впасть в уныние.

Ведущей программы стала Елена Скороходова, которая прежде вела «Ритмическую гимнастику». Вместе со своими помощниками она покажет простые, но эффективные упражнения для домашних занятий. Зрители могут обойтись без дорогостоящего спортивного инвентаря, им достаточно надеть удобную одежду, проветрить комнату и включить телевизор.

«Сейчас архиважна гимнастика — обязательно надо двигаться, а то проблемы у многих начнутся не только от вируса. Нужно найти возможность делать это дома, и тут важна мотивация и методика — не по коридору же ходить туда-сюда!» — говорит 57-летняя ведущая, отмечая, что спорт — это не только здоровье, но и положительные эмоции.

больше по теме Утренняя зарядка: Канделаки поделилась с подписчиками упражнениями для хорошей фигуры Телеведущая опубликовала в соцсети интересную подборку.

Новый проект берет на себя четкую социальную миссию: помочь зрителям пережить вынужденное одиночество, а также укрепить их здоровье. Передача «Делаем вместе» будет выходить на канале «Москва Доверие» каждое утро.