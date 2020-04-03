«Лиза попала под горячую руку»: Башаров рассказал, как избил Шевыркову

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей третьей жене Елизавете Шевырковой. В этом браке у них родился сын Марсель. Пара развелась в марте 2019 года.

«Лиза много раз приходила на мои спектакли. Она дарила мне шикарные букеты цветов. Однажды я предложил зайти за кулисы, и у нас после этого начался роман. Кстати, я ее называю Елизаветой II. Она не обижается. Знает, что моя первая жена тоже Елизавета. Она меня приняла, какой я есть. Она знала, что у меня были проблемы со второй женой, что я бил ее». Марат Башаров

Актер признался, что не смог обойтись без побоев и в третьем браке. «Потом Лиза, как и Катя, попала под горячую руку, и мы развелись. Она меня не простила. Ушла. С Лизой мы были вместе четыре года. Была ссора. Мы поссорились после встречи у наших друзей. Я ее ударил, мы оба были пьяны, а уже наутро были заголовки, что я ее жестоко избил. Я просил ее потом вернуться, но ничего не получилось», — отметил актер.

Как сказал Башаров, в третьем браке он наступил на те же грабли, что обернулось для него позором и адом. «Она до сих пор меня любит. И я ее люблю. Мы прекрасно отдыхаем вместе с ребенком, но вместе не живем. Я хотел бы, чтобы у нас была полноценная семья. Бухать надо бросать. Сейчас около меня никого нет. Я хочу только Лизу. Приведи мне сейчас Монику Беллуччи, положи. Нет, не то. Я сам своими руками все разрушил. Да и карьера пострадала. Приезжаешь домой и начинаешь пить. Пора с этим заканчивать», — заметил Марат Башаров.