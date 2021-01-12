Мэрия Москвы отобрала у «Дома-2» павильон для кастинга и редакцию журнала

Мэрия Москвы отобрала у руководителей проекта «Дом-2» павильон для кастинга и редакцию журнала. Теперь земля не принадлежит организаторам и учредителям шоу. Отметим, что здание находится на улице Саморы Машела, 5. Любопытно, что в нем даже жили некоторые участники скандальной телестройки.

Известно, что в 2009 году павильон построила компания «Европлейс». Она арендовала землю на 99 лет. Позже постройку заняла другая фирма — «СПП». Именно она занимается шоу «Дом-2».

Не так давно площадь понадобилась РУДН. Именно этому университету принадлежит земля. Руководство вуза нашло нарушения при сделке. Мэрия попросила суд вернуть землю обратно в собственность университета и снести павильон. В ближайшее время здание передадут в собственность РУДН, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что «Дом-2» выходил на канале ТНТ с 2004 года. Недавно стало известно, что руководители канала решили закрыть проект. Пока не ясно, на какой платформе его будут показывать.

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