Почему вдова Баталова отказывается от очной ставки с Дрожжиной и Цивиным

Шекспировские страсти вокруг дела актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, обвиненных в присвоении имущества актера Алексея Баталова, не утихают. Недавно адвокат пары Анатолий Кучерена рассказал, что Баталовы не хотят идти к нотариусу и принимать имущество назад. И поэтому адвокат будет просить расторгнуть договор ренты через суд и возвращать его принудительно.

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Teleprogramma.pro попросила Юлию Антонову — юриста вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко и ее дочери Марии – прокомментировать заявление Анатолия Кучерены.

«Имущество — это не яблоко и не килограмм мандаринов, чтобы его можно было так просто принять. Если рентодатель хотел бы расторгнуть договор, а он нотариально удостоверяется, мы против этого бы не возражали, — поясняет Юлия Антонова. — Притом нашего совместного присутствия не нужно. Они могут обратиться к нотариусу, составить соглашение о расторжении договора и подписать его со своей стороны. Мария же подпишет его в другое время – в этот или уже на следующий день. Затем мы отдадим документ в Регистрационную палату, в Росреестр. Все! Никакой сделки нет, все вернулось обратно, и разговоров на полгода разводить не надо».

— А когда Анатолий Кучерена предложил такой вариант?

— Месяц назад они направили нам это предложение о расторжении договора, но с подтекстом, что нам нельзя встречаться. Суд же запретил Дрожжиной и Цивину общаться с участниками производства: со свидетелями и потерпевшими.

Они настаивают на одновременном, одномоментном присутствии. Не надо этого делать! Сходите к нотариусу, выразите свою волю, ее зафиксируют, а другая сторона придет и все подпишет. И документ уйдет в Росреестр.

— В интервью «Комсомольской правде» Анатолий Кучерена также рассказал, что Гитана Аркадьевна отказывается от очной ставки с Дрожжиной и Цивиным. Почему?

— Гитана Аркадьевна отказывалась от очной ставки ровно потому, что была больна и находилась на изоляции.

— У нее был коронавирус?

— Да. Мы уведомили об этом следственные органы и услышали уже комментарий из СМИ, что потерпевшая препятствует расследованию. Я уже со следователем замучилась выяснять этот вопрос.

Я говорю ему: «Власть запрещает нарушать режим самоизоляции. А вы что, нам разрешаете это делать?» «Нет, не разрешаем», — последовал ответ. «А тогда зачем вы так комментируете?» — поинтересовалась я. Гитана Аркадьевна не не хочет очной ставки, она не может на ней присутствовать.

— А сейчас как чувствует себя Гитана Аркадьевна?

— Уже неделю как выздоравливает. Со следующей недели следственные дела пойдут полным ходом.

— А Мария тоже заразилась коронавирусом?

— Следующей была Маша, и мы опять попали в режим самоизоляции.

— Гитана Аркадьевна и Маша могли бы простить Наталью Дрожжину и Михаила Цивина?

— По-христиански они уже простили их давным-давно и зла не держат. Но это преступление публичное. Поэтому забрать заявление невозможно в силу закона.

А уголовное преследование не прекращается даже в связи с добровольным возмещением вреда. Но это является смягчающим обстоятельством при назначении судом наказания. Поэтому возместить ущерб — в интересах Дрожжиной и Цивина.

Teleprogramma.pro будет и дальше следить за ходом этого резонансного дела

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