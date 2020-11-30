«Это все фикция»: Поргина высказалась о получении Дрожжиной звания Заслуженной артистки

Актриса Наталья Дрожжина уверяет, что является заслуженной артисткой России. Однако коллеги утверждают, что это не так. Подтвердила эти слова и Людмила Поргина в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

«Это же просто глобальный обман. Можно сразу залезть в Интернет, чтобы увидеть, когда она получила звание, в каком году и месяце, кто ей его вручал и вообще выдвигал на его получение. Обычно вручается награда, медаль и специальный паспорт к ней. Мы все — театральные актеры, и нас выдвигал театр. И министерство культуры изучало список наших ролей в театре и кино. Поэтому это все фикция», — сказала Поргина.

По словам вдовы Николая Караченцова звание Заслуженного артиста просто так не получить и за деньги не купить. Если у актера много незначимых ролей, но он малоизвестен, то на заветную медаль можно и не рассчитывать.

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