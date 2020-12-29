Гусь с яблоками, оливье и мясо-по французски: что Запашный, Кожевникова и другие звезды приготовят на Новый год

«Кто хорошо работает, тот хорошо ест», — говорится в известной пословице. А кто изрядно потрудился на протяжении этих 12 месяцев, должен отметить Новый год обильным застольем. Что же украсит новогодний стол людей, радующих своих зрителей на протяжении года?

С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к отечественным знаменитостям. И как оказалось, большинство из них выбирают классический вариант, то есть, салат оливье. Однако у каждого застолья есть свои нюансы.

Например, известный художник Никас Сафронов собирается пригласить в гости на праздник звезду мирового кинематографа Орнеллу Мути. Если, конечно, ей удастся преодолеть все закрытые границы.

Никас Сафронов пригласит Орнеллу Мути и запечет гуся с яблоками

«Обычно 28 декабря я устраиваю шикарную предновогоднюю вечеринку. Если ко мне приедет Орнелла Мути, то она, безусловно, украсит Новый год. Также в числе моих гостей ожидаются Федор Добронравов, Леонид Трушкин, Геннадий Хазанов, Юрий Чернов, Николай Денисов, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов – это люди, с которыми я дружу на протяжении многих лет. Всего будет человек 20-30. Я буду раздавать мед, календари, мои альбомы, которые недавно вышли. А еще будут французские чемоданы, чайные императорские сервизы, постельное белье. Помните, как в песне: «Наш бронепоезд на запасном пути»? Чтобы мои гости знали, что в дороге у них всегда есть чемоданы.

— Что ваши гости увидят на новогоднем столе?

— Оливье, постный борщ, испанский хамон. В Новогоднюю ночь будем стараться придерживаться постного меню. Ну и конечно, рюмка, апельсины, конфеты.

А вот уже на Рождество стол украсит гусь с яблоками, наваристый борщ, икра, пампушки.

На праздники традиционно собираются все родственники, и мы выходим кататься на коньках. Почти все уже живут в Москве, несмотря на то что я родился в Ульяновске: придут три брата и племянники. Также приедет мой сын из Лондона, из Шотландии – австралийский сын.

А Роза Сябитова предпочитает классику

Роза Сябитова призналась нашему порталу, что всегда бережно хранит новогодние традиции. И это касается и застолья в том числе.

«Если бы я была шеф-поваром, то непременно заводской столовой. Потому что я люблю простые блюда. Картошку я воспринимаю либо как пюре, либо как отварную, либо как жареную. А вот дочка была бы шеф-поваром итальянского ресторана, поскольку любит совмещать какие-то вещи, несовместимые для меня. Я не понимаю, зачем в блюдо нужно добавлять ананас, когда он итак вкусный по отдельности. На новогодний стол я подаю все традиционное. Тем более что это традиционный праздник, который объединяет всю семью.

— А под традицией вы понимаете…

— Это салат оливье, селедка под шубой, мимоза, национальные татарские блюда. Я никогда не отхожу от традиций, но добавляю какие-то свои нюансы, например, в оливье я кладу колбасу. И делаю этот салат под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Режу мелко-мелко и к тому же фигурно – это значит, картошка должна иметь форму маленьких кубиков.

При варке она должна быть мягкой, но держать форму. Салат я смешиваю только руками. Раньше я добавляла в салат только майонез «Провансаль», а сейчас нашла его заменитель. Помните, его еще в банках продавали? Я нашла похожий вариант с оливками. Но вот недавно Лариса (Лариса Гузеева – прим. ред.) посоветовала мне добавить туда немножко лимончика и покрошить яблоко. Это даст салату кислинку, как будто он заправлен тем самым знаменитым майонезом.

Также я обязательно готовлю борщ, куда добавляю сахар и уксус. Татарские блюда в этом году я решила не делать. У меня был выбор: либо готовить все самой и в час-два ночи практически вырубиться, либо доверить это дело специалистам. Любая хорошая хозяйка, как правило, готовит на Новый год и тратит на это много времени и сил.

В этот раз татарские блюда я закажу в ресторане, мне привезут все горяченькое. И по деньгам выходит практически то же самое, только ты еще сохраняешь силы для отдыха перед Новым годом. И сможешь радоваться празднику вместе с гостями. Мне важен не сам процесс, а подход к нему.

Мария Кожевникова готовит суп без накипи

А вот актриса Мария Кожевникова готовит оливье без майонеза и ничем не заправляет его. Также актриса поделилась с нашим изданием рецептом простого, но очень вкусного салата. В его состав входят такие ингредиенты, как брокколи, красный и желтый перец и крабовые палочки.

«Этот салат хорошо расходится по гостям. Вроде простой, но идет на «ура». Что же касается горячего, то обычно мы что-то запекаем в духовке. То, что привозят друзья. Сейчас очень тяжело найти натуральную продукцию, а у нас есть друзья и в Краснодарском крае, и в других регионах России, которые помогают нам с натуральными продуктами. Например, когда мы готовим суп, не нужно даже снимать традиционную накипь. Бульон буквально прозрачный».

А Мария Погребняк радует семью мясом по-французски

Дизайнер и светская львица Мария Погребняк – тоже любитель классики. Вот какими яствами порадует Мария свою семью: мужа — футболиста Павла Погребняка и трех сыновей – в Новогоднюю ночь.

«На столе у нас обязательно бывает оливье, селедка под шубой. Запекаю мясо по-французски, рыбу, делаю бутерброды с красной рыбой и икрой. Любим крабовый салат. А потом под бой курантов мы загадываем желание, пишем его на листочках, поджигаем, бросаем в бокал с шампанским, а затем успеваем выпить содержимое. Пусть все ваши желания сбудутся».

Аскольд Запашный: «У нас будет советский новогодний стол»

У худрука Большого Московского цирка Аскольда Запашного тоже традиционный новогодний стол.

«Оливье, торт «Наполеон», селедка под шубой. Все это готовит моя тетя – она у меня как вторая мама, всю жизнь рядом. Это человек из советского прошлого, — поясняет Аскольд. Из горячего на столе у нас всегда присутствуют картошка по-деревенски, жареные окорочка, бутерброды с тертым чесноком, яйца, заправленные майонезом. В общем, типичный советский новогодний стол.

Teleprogramma.pro поздравляет всех читателей с наступающим Новым годом!

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