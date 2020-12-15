Никас Сафронов: «Ко мне на Новый год рвется Орнелла Мути»

Две недели остается до одного из самых любимых праздников всех без исключения людей – Нового года. Известный художник Никас Сафронов рассказал Teleprogramma.pro, как он и его семья будут встречать 2021 год. По словам Никаса Степановича, в его доме соберутся родные и друзья.

«Все родственники соберутся у меня, — поделился Никас Сафронов с Teleprogramma.pro. — К счастью, почти все живут в Москве – три моих брата, племянники. Из Лондона приедет итальянский сын, из Шотландии – австралийский. Сестра приедет. Надеюсь, всех пустят, и у нас будет прекрасный домашний прием. Жду и своих близких друзей. Обычно ко мне приходят Федор Добронравов, Геннадий Хазанов, Леонид Трушкин, Юрий Чернов, Николай Денисов, Александр Пашутин, Аристарх Ливанов».

Не исключено, что в этом году компанию Никасу Сафронову составит звезда итальянского кино Орнелла Мути.

«Орнелла Мути рвется ко мне на Новый год, — добавил Никас Сафронов в беседе Teleprogramma.pro. — Тоже украсит нам праздник. Она мне позвонила, спросила, может ли планировать приехать к нам. Я сказал: «Да. Если выпустят, буду рад».

Всем своим близким Никас Сафронов уже подготовил подарки. Среди них – календари, альбомы, чайные сервизы, постельное белье, чемоданы.