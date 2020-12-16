«Хочу встретить в квартире, где провела детство»: Бледанс поделилась планами на Новый год

В 2019-м актриса загадала свою квартиру, и эта мечта осуществилась.

На Новый год существует традиция загадывать желание. Кто-то пишет записки, сжигает и выпивает с игристым напитком пепел. Кто-то заносит его в свою специальную тетрадку с мечтами. А кто-то отправляет письма Деду Морозу. В любом случае, лучше эти чаяния запоминать, чтобы узнать сбываются ли они.

Teleprogramma.pro может сказать одно – прошлогодняя мечта Эвелины Бледанс, которую она озвучила нашему изданию, сбылась точно! Актриса попросила у сказочного дедушки свою квартиру в Москве и купила ее!

Мы позвонили звезде, чтобы узнать о ее планах на этот год. И, хотя они оказались немного скромнее, выглядят не менее интересно и даже более оригинально.

«У меня шальная мысль встретить Новый год в Ялте, в квартире, где я провела детство. Украсить сосну игрушками, которые у меня остались с советских времен, и которые я храню в подвале», — поведала Эвелина.

Увы, из-за пандемии эти мечты могут не осуществиться, так же, как и запланированные гастроли после праздника в Калининград.

Бледанс призналась, что ее младший сын Семен еще не писал письмо Деду Морозу, но она думает, что ее «солнечный» мальчик загадает что-то связанное с героями мультфильмов «Щенячий патруль» или «Бременские музыканты».

«Мы любим наши отечественные мультики, это его тема», — сказала артистка.

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