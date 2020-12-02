«В квартире Легкоступовой были обнаружены следы крови Фирсова»: Жорин — о новых подробностях гибели певицы

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль начала собственное расследование гибели своей матери. Она подозревает, что смерть певицы была неслучайной. Так, недавно экспертиза установила, что артистка получила черепно-мозговую травму. Также на ее теле было обнаружено множество повреждений — ссадин и гематом.

Существует предположение, что певицу мог ударить ее муж Юрий Фирсов. Поскольку следователи также обнаружили в квартире погибшей гантель, завернутую в полотенце, с кровавыми следами.

Кроме того, последняя экспертиза показала, что следы крови, найденные в квартире Валентине Легкоступовой, принадлежат не только самой певице, но и ее возлюбленному. Об этих фактах Teleprogramma.pro рассказал адвокат Анетты Бриль Сергей Жорин. Он уверен, что совокупность этих сведений является основанием для возбуждения уголовного дела.

— Сейчас Юрий Фирсов чувствует себя достаточно вольготно – требует выдать ему рюкзак с деньгами и драгоценностями Валентины Легкоступовой. К тому же, от его друзей поступают угрозы, в частности, мне. При этом вскрывается ряд определенных подробностей. И все-таки мы верим и надеемся, что уголовное дело возбудят, — поясняет Сергей Жорин.

— Какие факты являются основанием для его возбуждения?

— Смерть Валентины Легкоступовой наступила в результате черепно-мозговой травмы. И этот факт уже сейчас подтвержден судебно-медицинской экспертизой. Кроме того, в квартире обнаружены многочисленные следы крови. По следам крови была проведена дополнительная экспертиза. И было установлено, что они принадлежат не только самой Валентине Легкоступовой, но и Фирсову. А этот фактор может указывать, что имели место потасовка или борьба.

Я ни в коем случае не буду указывать, как действовать Следственному комитету, но, на мой взгляд, уже сейчас есть веские основания для возбуждения уголовного дела. Кроме того, возбуждение уголовного дела — это не обвинительный приговор, а только основание для расследования, в том числе для проведения необходимых следственных действий: обыски, допросы.

При этом я не могу сказать, что проверка проводится плохо. В ее рамках большое количество экспертиз проведено и еще немало назначено. Но общественность задается вопросом, почему погиб уважаемый, публичный и любимый зрителями человек, а дела до сих пор нет?

Кроме черепно-мозговой травмы, на теле артистки обнаружено еще огромное количество повреждений, гематом, различных ссадин на запястьях, бедрах. Зафиксирован даже перелом ребра. Не является ли эта информация основанием для того, чтобы разобраться в этом вопросе?

Экспертиза уже установила, что смерть певицы вызвана в результате соприкосновения с тупым предметом. Было ли падение с высоты собственного роста? Или же певицу ударили гантелей? Эти дополнительные вопросы нужно задать экспертам. Пока же они на них не отвечают.

— Что говорит сам Юрий Фирсов?

— Фирсов в своих выступлениях на федеральных каналах постоянно меняет позицию. То он говорит, что его жена упала в ванной. Но при этом в квартире нет никакой ванной, а есть только душевая кабина, где невозможно упасть.

Потом он говорил, что Валентина Легкоступова куда-то бежала, поскользнулась, а он не заметил. Поскольку у нее не было шишек. Но опять же вся кровать была в крови. Поэтому здесь необходимо возбудить дело и назначить комиссионные экспертизы.

Ведь та экспертиза, которую я видел, с определенной долей вероятности говорит о том, что может быть так, а может и по-другому. Но в рамках уголовного дела такие предположения должны быть либо установлены, либо опровергнуты. Также можно провести ситуационную экспертизу, чтобы сверить слова Фирсова и восстановить полную картину событий.

— Анетта Бриль также заявила, что нашла на холодильнике записку, где Валентина Легкоступова написала, что якобы передала кому-то свою квартиру. Как вы думаете – кому? Предполагаете ли вы, что это мог быть Юрий Фирсов?

— Действительно, такая записка была. Она изъята следователем и приобщена к материалам проверки. Поэтому пока мы не можем познакомиться с ее содержанием. Все, что удалось узнать Анетте, — это про отчуждение квартиры. А кому, как и при каких обстоятельствах, пока нам не удалось выяснить.

— А что такая записка дает?

— Юридически ничего, поскольку любая сделка с недвижимостью становится действительной с момента государственной регистрации. Но она может пролить свет на обстоятельства происшедшего. Человек в здравом уме на бумажке вряд ли будет отчуждать кому-то квартиру.

Однако не секрет, что Фирсов после вступления в брак полностью изолировал Валентину Легкоступову от внешнего мира.

— Вы в начале беседы упомянули, что Юрий Фирсов требует вернуть ему рюкзак с драгоценностями. На каком основании он вообще выдвигает такие требования?

— Если это украшения Валентины Легкоступовой, то Фирсов вообще не имеет на них права. Здесь важный момент заключается в том, что он собрал все драгоценности в рюкзак, но не успел их вынести. Юрий Фирсов неоднократно обращался к следователю, чтобы его пустили в квартиру и отдали этот рюкзак. Это единственное, что сейчас его интересует, в первую очередь. Поэтому нужно установить, какие вещи там находятся, и как они попали в рюкзак.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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