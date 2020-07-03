Алиментный баттл: экс-супруги Гордон и Жорин будут биться в споре Тарасова и его «бывшей»

Футболист Дмитрий Тарасов зарабатывает десятки миллионов рублей в год, а старшему ребенку готов выплачивать только 15 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы экс-супруги игрока Оксаны Пономаренко.

Меж тем, Екатерина Гордон, бывшая возлюбленная Жорина и представляющая позицию защиты семьи Тарасова, уверена, что оспорит недавнее решение суда по этому делу.

Костенко требует суда

Нынешняя жена футболиста Анастасия Костенко настаивает на том, что финансовое положение семьи сейчас оставляет желать лучшего. И о ни о каких миллионах не может идти и речи.

А при вынесении решения суд, скорее всего, учел размер доходов от ее рекламных контрактов и включил их в общую сумму выплат.

По подсчетам модели, на старшую дочь Ангелину Тарасов должен выплачивать одну четвертую часть от своего дохода, а на младших – Милану и Еву — по одной шестой. Такое распределение средств Костенко считает неравномерным.

Недавно она обратилась к известной правозащитнице Екатерине Гордон с просьбой защищать в суде интересы их семьи.

Екатерина Гордон: «Нынешнее решение суда – следствие непрофессионализма юристов»

«На меня вышла Анастасия Костенко, попросила помочь в этой непростой ситуации. И я согласилась, потому что получено абсолютно беспрецедентное решение суда. Это следствие халатности или непрофессионализма тех, кто ранее защищал Дмитрия. Потому что любой профессиональный юрист сможет отбить решение о выплате одной четвертой от размера всех доходов, учитывая, что детей у Тарасова трое. Каким образом Дмитрию присудили выплачивать эту часть суммы, мне совершенно непонятно. Соответственно, юристы не знали, как его защищать, или пакостили умышленно. Но я смогу сказать это точно, когда ознакомлюсь с материалами дела. В любом случае, я убеждена в том, что получу лучшее решение, поскольку нынешнее ущемляет права двух других детей Дмитрия», — сказала Екатерина Гордон в интервью Teleprogramma. pro.

Сергей Жорин: «За 2018 год Тарасов заработал 157 миллионов рублей»

Меж тем Сергей Жорин в беседе с нашим порталом рассказал о происхождении суммы выплат, назначенной Дмитрию Тарасову судебной инстанцией.

«В свое время Оксана хотела взыскать с бывшего супруга одну четвертую от его доходов. Тарасов сказал, что это слишком много. И пояснил, что будет платить ей 200 тысяч рублей ежемесячно. Но, поскольку размер алиментов зависит от прожиточного минимума, за прошедшие девять-десять лет произошла индексация, в результате чего эти деньги превратились в 385 тысяч рублей. И здесь было важно понять, что эту сумму предлагал именно Дмитрий. Но вот уже на протяжении двух лет Тарасов пытается уменьшить размер алиментов», — отметил Сергей Жорин.

Также Жорин привел еще один аргумент в пользу своей позиции.

«Мы подали ходатайство в суд, и суд сделал запрос о доходах Дмитрия Тарасова с учетом НДФЛ. И налоговые органы прислали информацию, что за 2018 год он заработал 157 миллионов рублей. А за 3 квартала 2019 года Тарасов вообще получил 70 миллионов рублей, что противоречило его утверждению о безденежье», — пояснил Сергей Жорин.

Кроме того, по словам адвоката, футболист периодически показывает в соцсетях свой роскошный образ жизни, демонстрируя подписчикам дорогие подарки, которые он дарит Анастасии.

К тому же, как поясняет Сергей Жорин, Костенко не знакома с материалами дела и супруг мог обманывать ее по поводу своих доходов. Поэтому претензии Анастасии к решению суда, по мнению юриста, безосновательны.

Достойные противники

Интерес к этому делу подогревает тот факт, что Екатерина Гордон и Сергей Жорин являются бывшим возлюбленными, и, возможно им придется встретиться в суде.

По словам Жорина, пока он не подписывал соглашение на апелляцию. И будет ли он представлять интересы Оксаны Пономаренко в суде и дальше, это пока еще вопрос. Но, тем не менее, Сергей Жорин готов к встрече к экс-супругой как с достойным противником и ничего плохого о ней не говорит.

Сама же Екатерина пояснила, что после ее разрыва с Сергеем Жориным прошло больше пяти лет. Сейчас общему ребенку пары семь лет, экс-супруги встречаются крайне редко и практически не поддерживают общение.

Поэтому в суде, возможно, будут выступать исключительно, как защитники с двух сторон.

Екатерина Гордон: «Надеюсь, что Сергей Жорин будет избегать перехода на личности»

«Очень надеюсь, что Сергей будет избегать перехода на личности. А я же уверена в своих силах. Думаю, что я — один из самых сильных юристов по вопросам выплаты алиментов в стране. И это, на мой взгляд, пугает его больше, чем то, что у нас когда-то были отношения, — поясняет Екатерина. — Мы уже неоднократно встречались с ним в суде, оба профессионально выполняем свой долг. Мы выступали по разные стороны баррикад, когда речь шла об алиментах на ребенка Романа Емельянова. Я была на стороне женщины, он — на стороне Романа. Как и моя клиентка, я довольна результатом того дела, поэтому у меня нет никаких опасений по этому поводу. И в этих вопросах, я, мягко говоря, не слабее Сергея Жорина», — говорит Екатерина. – Поэтому готова бороться и дальше».

Сергей Жорин, в свою очередь, рассказал нам, что готов к битве Титанов. Что ж, мы будем следить за развитием событий. Не переключайтесь и запасайтесь поп-корном :)