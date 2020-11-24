«Она очень ревнивая жена»: Джигурда прокомментировал решение Кругликовой развестись с Ефремовым

Актер в разговоре с Teleprogramma.pro выдвинул свою версию, почему жена Михаила Олеговича может решиться на такой шаг.

В «Комсомольской правде» появилась информация о том, что звукорежиссер Софья Кругликова якобы собирается подавать на развод с актером Михаилом Ефремовым. И это только вопрос времени.

Источник рассказал изданию, что Софья не смогла простить мужу интрижку с молодой актрисой Дарьей Белоусовой. К тому же, по мнению анонима, сейчас, когда Михаил Олегович потерял свободу, все имущество легче поделить.

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При этом адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что узнал новость из СМИ. А Кругликова в свою очередь ничего не говорила ему о подготовке документов для бракоразводного процесса.

Teleprogramma.pro обратилась за комментариями к актеру Никите Джигурде, который уверен в том, что дыма без огня не бывает. И у него есть свои соображения на этот счет.

«В свое время я переписывался с Софьей, которая очень благодарила меня за помощь. Писала, что невозможно переоценить то, что вы сделали для Миши и для нашей семьи. «Но я очень ревнивая жена…», — рассказывает Никита Джигурда. Сейчас Миша находится в такой ситуации, когда ему нужна поддержка. Вчера перед зданием Хамовнического суда я говорил, что адвокат Ефремова Андрей Алешкин приходил к Михаилу в СИЗО. (Я просил Мишу подписать с ним соглашение о помиловании). А буквально сразу после него туда пришли адвокат Петр Хархорин со своим нотариусом. Из достоверных источников мне известно, что они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей. И как только это случилось, появилась ужасающая новость, в которую не хочется верить. Но я знаю ситуацию изнутри… Софья Кругликова, конечно, молится, но ее одолевают бесы. Софья — ревнивая жена. Деньги на детей у нее. При этом Софья может претендовать на две трети имущества. Она не хочет быть мадам Брошкиной и сыграла на опережение. Я знаю, что сейчас многие в Интернете возмущены, как можно в такой ситуации добивать Мишу? Я до последнего отстаивал правоту Софьи, когда правозащитница Елена Васильева из Финляндии и другие говорили, что жена подставляет Михаила, наняв этих левых адвокатов.

— Вы называете так Петра Хархорина, Романа Филиппова и Владимира Васильева? Почему?

— Ситуация такова, что Хархорин, Васильев и Филиппов, нанятые Софьей, не вытащили Мишу из суда, хотя обещали ему условный срок, если он откажется от линии защиты Пашаева. И когда во время апелляции эта троица попросила приобщить три миллиона рублей как выплату компенсации морального вреда пострадавшим в качестве смягчающего обстоятельства, Добровинский встал и сказал, что до сих пор не выплачены 111 000 на похороны Сергея Захарова. Таким образом, суд не учел данный фактор.

А ведь адвокаты были обязаны назвать страницу дела, на которой зарегистрирован факт, что 200 000 рублей, перечисленные еще до начала заседания Мосгорсуда, трое потерпевших вернули обратно. А вот сын Захарова Виталий оставил их себе.

И если бы суд учел бы все смягчающие обстоятельства, мог бы быть условный срок. Более того, перед заседанием Мосгорсуда Андрей Алешкин по моему поручению встретился с Александром Добровинским, который был готов подписать просьбу о помиловании Михаила или об условном сроке. Но именно Софья Кругликова обвинила Алешкина в сговоре с Добровинским. И в ходе апелляции Михаил отказался от его услуг.

А когда я прислал Софье все необходимые документы с информацией о том, как мы собираемся защитить Ефремова, она просто перестала со мной общаться.

— Почему адвокат Андрей Алешкин буквально в день апелляции был исключен из этого дела?

— После того, как я заключил соглашение с Алешкиным, еще до начала апелляции, он прошел к Мише в СИЗО. Но начальство учреждения ответило, что Михаил не с кем не хочет встречаться и сказал об этом. Однако после одного разговора адвоката все же допустили к Михаилу Ефремову.

После этого Миша вышел к Алешкину, передал мне благодарность, порадовался, сказал, что слышал мой голос поддержки. После чего Михаил связался с Софьей Кругликовой, которая поначалу встречалась с Алешкиным и согласилась на переговоры с Александром Добровинским.

И когда уже была налажена связь с Добровинским, и он объявил, что Алешкин – единственный вменяемый адвокат, Софья Кругликова, как я думаю, по настоянию Хархорина, Васильева и Филиппова, отказалась от его услуг. А когда Андрей Алешкин пришел в Мосгорсуд уже на второе заседание и сказал: «Ребята, за похороны не заплачено 111 000 рублей. У вас есть еще 50 минут. И вы можете доплатить их сейчас, иначе не будет приняты смягчающие обстоятельства», Петр Хархорин буквально при свидетелях устроил скандал.

Алешкин был вынужден сказать: «Михаил, у нас разные линии защиты. И когда судья объявит, что появился еще один адвокат, нанятый Джигурдой, я сниму свою кандидатуру». Миша ответил, что его адвокаты сказали ему то же самое. Это и произошло.

Потом эти трое адвокатов проиграли дело. И сейчас адвокаты национального Комитета противодействия коррупции в России готовят заявление в адвокатскую палату, чтобы Хархорина, Васильева и Филиппова лишили их статуса. За то, что они подставили Михаила Ефремова и не воспользовались теми документами, которые позволяли Мише дать условный срок.

— В этом деле фигурировал и еще один адвокат…

— Да. Кроме того, Софья отказалась и еще от одного адвоката Олега Сидорина, который тоже был у Михаила. Миша, еще находясь в московском СИЗО, передал мне через Олега очередную благодарность и попросил связаться с Никитой Высоцким. Я позвонил Никите – я его уважаю и люблю, мы с ним делали концерты и спектакли в честь его отца. А Никита Высоцкий сказал мне : «Я сделаю то, о чем меня лично попросит Миша. Скажет идти на баррикады – пойду. Я верю его новым адвокатам и буду делать то, что они говорят».

На что я ответил, что Хархорин, Васильев и Филиппов совершили большую ошибку, отказавшись от прежней линии защиты, и я не верю им. Я нахожусь на другой стороне. И у меня есть соответствующие документы. Я попросил Никиту их подписать. Но он ответил, что не может этого сделать. «Но если Миша мне скажет, то я готов», — добавил Никита Высоцкий. При этом он отметил, что уважает мою позицию. И в заключении сказал: «Если ты уверен в своих действиях, делай то, что ты задумал». Вот какой был разговор.

Потом адвокаты Миши кинули его. К тому же пообещали, что он пробудет в московском СИЗО до кассации и снова обманули. Мишу отправили в Белгород.

— 23 ноября Хамовнический районный суд Москвы рассматривал иски троих потерпевших по делу Михаила Ефремова о компенсации морального вреда. Речь опять шла о 111 000 рублях, потраченных на похороны Сергея Захарова. Но представители Михаила Ефремова на суд не пришли…

— Вчера Добровинский отозвал иск, потому что деньги уплачены. Адвокаты по уголовному делу должны иметь доверенность на участие в гражданском иске. А Хархорин не взял ее, поэтому они вчера и не явились.

Софья не выписала им необходимую доверенность, адвокаты и не пришли. Я Алешкину сказал: «У меня предчувствие, что Софья Кругликова подаст на развод, поскольку она получила последние деньги». А уже буквально в тот же день в СМИ появилась информация, что она хочет развестись с Михаилом.

У меня есть доказательства переписки, что Софья отказывалась от нашей помощи. Но я думал, что она верит в этих адвокатов, которые не явились в суд, поскольку она им не выписала доверенность.

Почему Софья Кругликова подает на развод сейчас, когда вопрос о любовнице не стоит. Андрей Малахов говорил о ней еще два месяца назад, а потом перестал. И вроде о Белоусовой все забыли. Как раз сейчас готовится прошение о помиловании ко Дню конституции (12 декабря), признана вина, деньги уплачены, гражданскую жену признали потерпевшей.

Даже если ты ревнивая женщина, даже если во всеуслышание было объявлено, что у Миши была любовница, это отец твоих детей. Сначала вытащи его, а уже потом разбирайся. А она перестала выходить со мной на связь. Последний раз я послал ей голосовое сообщение: «Софья, проявите благоразумие. Мы вытащим Михаила. Вы только подпишите необходимые документы».

Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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