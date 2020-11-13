«Человек года-2020»: Седокова с глубоким декольте и Моргенштерн в шубе

Шутки Урганта про Дзюбу и Собянина, Даня Милохин с маникюром и танец Пухляша из Little Big – чем еще удивила традиционная премия журнала GQ.

В Москве прошла церемония вручения премии журнала GQ «Человек года-2020». Победителями были названы врачи, звание «музыкант года» досталось эпатажному Моргенштерну, а «открытием года» стал 18-летний рэпер и тиктокер с многомиллионной аудиторией Даня Милохин, чья судьба достойна отдельной экранизации.

Организаторов премии можно сравнить с Золушкой, которая должна успеть завершить все амурные дела до 12 часов ночи, иначе все волшебные чары рассеются (с 13 ноября в столице запрещаются массовые мероприятия. — Прим. ред.).

Поэтому ведущий премии Иван Ургант изменил бы себе, если бы не пошутил о градоначальнике, который в назначенный час закроет дверь театра с другой стороны. Но, похоже, никого из звездных гостей это не испугало.

Вообще, представителей бомонда, желающих оторваться по полной в последние дни свободы, собралось немало. Так, в кулуарах гостей веселил танцующий Дмитрий Красилов — тот самый Пухляш из клипа Little big в маске с надписью Uno Virus.

Певица Альбина Джанабаева появилась на публике в длинном черном платье. Анна Чиповская облачилась в синий бархатный приталенный брючный костюм. А Милош Бикович пришел на церемонию вручения премии в вельветом пиджаке с бабочкой.

Также на мероприятии были замечены Анна Седокова в длинном бардовом платье с глубоким декольте, сопровождаемая мужем, Глюкоза, Ингеборга Дапкунайте, Тина Канделаки, Яна Рудковская, Максим Матвеев, Дмитрий Шепелев, Агата Муцениеце и многие другие знаменитости.

Буквально на последних минутах перед началом церемонии в зал вихрем ворвались Ксения Собчак и Константин Богомолов.

Ксения была одета в пиджак с пышными малиновыми рукавами. Кстати, в разрезе ее наряда можно было увидеть прозрачное белье и небольшой фрагмент груди. Константин Богомолов же, получивший статуэтку как «настоящий герое сериалов» надел белую рубашку и смокинг.

Иван Ургант отреагировал на появление светской четы традиционной шуткой: «Если запахло жареным, значит, поблизости Ксения Собчак, если вареным – значит, она с мужем».

А вот объявляя спортсмена года, телеведущий сказал, что в этом году без физических нагрузок мы все рисковали превратиться в поросят мясной породы, если бы спортсмены не радовали нас своими победами. Но больше всех порадовал, конечно, футболист Артем Дзюба. А вот обладателем награды в этой номинации стал не Дзюба, а гимнаст и трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

Музыкантом года был назван рэпер Моргенштерн. Он появился на торжественной церемонии в черной шубе Vetements из овчины и смокинге, держа в руках чемоданчик бренда Louis Vuitton. При этом Моргенштерн продемонстрировал последний тренд сезона – накрашенные ногти.

В своей торжественной речи певец вспомнил, что когда-то жил в небольшой комнате в Лондоне с тараканами, клопами и мышью из кладовки. Но благодаря своим поклонникам, поддерживающим его творчество, теперь находится на этой сцене и получает заветную статуэтку.

Про модный маникюр, кстати, не забыл и Даня Милохин, ставший «открытием этого года».

Режиссером года стал Эдуард Оганесян, снявший фильм «Чики», лучшим автором – Борис Акунин, а актером года – Юра Борисов.

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